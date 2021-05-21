Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой

Народному артисту РСФСР, режиссеру и сценаристу Глебу Панфилову в пятницу исполняется 87 лет. В эксклюзивном интервью ФАН классик отечественного кино, супруг народной артистки СССР Инны Чуриковой рассказал, какая его творческая мечта не осуществилась и почему главные героини его произведений — женщины.

— Глеб Анатольевич, несколько лет назад вы приступили к созданию фильма по мотивам повести Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Сообщалось, что он выйдет в прокат весной 2020 года. Завершена ли работа, ждет ли нас громкое представление?

— Работа над фильмом завершена еще ноябре. Это проза, которую надо было перевести на экран. Мой фильм называется «Сто минут из жизни Ивана Денисовича», 100 минут всего, как и хронометраж картины. Для меня фильм совершенно особый. Картина трудная, более трудного фильма у меня не было

Это скромная картина, достаточно содержательная. Такие картины не «летят» на экран, они появляются и находят своего зрителя. Это не боевик, хотя там есть и война. Никакого громкого представления не будет.

— В ваших фильмах переплетены эпос и лирика, история и судьба человека, всегда видна гражданская позиция.«Будь гражданин, служа искусству» — высокие слова поэта Некрасова. Связываете ли вы свою долгую кинематографическую жизнь жизнь с этим посылом от классика русской литературы?

— Вы знаете, даже не думаю на эту тему. Это происходит независимо от того, думает человек или не думает. Автор делает, как понимает, как чувствует — и из этого получаются фильмы. Это спонтанно, это заложено, заложено всем ходом существования.

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— У отечественных кинематографистов есть огромное наследие — русская литература. Вы неоднократно обращались к литературному материалу: «Без вины виноватые», «Мать», «Васса», «В круге первом». Как вы считаете, стоит ли перед нашим кинематографом задача экранизировать шедевры русской литературы, актуализировать их?

— Русская литература дает тысячи возможностей. У нас в этом смысле богатые, удивительные возможности. Выбор субъективен, он зависит от автора сценария, от режиссера. В кино тысячи причин, которые влияют на выбор темы, а самое главное — влияют на создание фильма: как карта ляжет, как предписано свыше. Я не анализировал специально, знаю только, что путь к экранизации зависит от личного желания кинематографиста, это фактор один из важных, определяющих, надо много энтузиазма.

— Некоторые идеи своих фильмов вы вынашивали 30 лет. В принципе, есть такие киноидеи, которые вам не удалось реализовать?

— Есть, есть! Это история Жанны д’Арк. Сценарий «Жизнь Жанны д’Арк» был готов у меня уже в 1970-м году. С тех пор прошло много времени, было много барьеров, и я их преодолевал, но мечта отодвигалась по независящим от меня причинам. Так что не судьба…

Очень сожалею, что замысел не осуществился, кино было бы весьма содержательное и, по-моему, очень современное. Так что главная моя мечта остается мечтой.

— Удивительно, что независимо от кинематографических тенденций, от политической составляющей, в центре вашего творчества — «пассионарная» женщина.

— Правильно, женщина. Во-первых, это мать, во-вторых, любимая женщина. Это образ чрезвычайно глубокий и неисчерпаемый.

Если ли бы вы были знакомы с моей мамой, вы бы меня поняли, что это был за человек, что для меня означает женский образ. У мамы были сестры, у меня были бабушки — я счастливый человек. Я провел замечательное детство, несмотря на то, что часть его пришлась на войну, великую войну, и такое ощущение счастья в этот период военных лет, оно остается. Это поразительно!

Но, скажу откровенно, никогда не было мысли рассказывать о детстве. А вот женские образы — это да, они всегда меня очень волнуют, и основа этого образа, конечно, мать. Женский образ большинство мужчин привлекает, это естественно.

ТАСС / Валерий Шарифулин

— У вас творческая семья. Есть ли у вас традиции как-то по-особому отмечать семейные праздники, в том числе и сегодняшний день рождения?

— Наоборот, тишина, аскетизм — это самое привлекательное, что бывает. Сейчас время, когда хочется сосредоточиться, помолчать, побыть с близкими, подумать над тем, что есть, прошло и будет. Одним словом, главное на сегодня — сосредоточенность. И, конечно, окружение с близкими, с теми, кто понимает эту сосредоточенность.

— Вы сейчас в Москве? Имею ввиду, активности в театральной жизни начались, время карантина сходит на нет…

— Мы на Николиной горе, в ближнем Подмосковье. Мы в такой группе риска серьезной, что… Причем, играем спектакли, выезжаем для этого в Москву, общаемся, у нас с этим все хорошо. Плюс — современная телефонная связь, интернет, поэтому нет ощущения изолированности. Просто есть люди, с которыми очень комфортно, интересно и хорошо. И первым таким человеком для меня является Инночка…

Глеб Панфилов родился в 1934 году в Магнитогорске. Его фильмы «В огне брода нет», «Начало», «Васса» «Прошу слова», «Мать», «Тема» и «Романовы. Венценосная семья» вошли в золотой фонд отечественного кинематографа и получили международное признание. Театральные постановки Панфилова «Гамлет», «Аквитанская львица», «Аудиенция» становились событиями, картины удостаивались наград Каннского фестиваля, выдвигались на «Оскар», завоевывали премии «Ника», «Золотой Орел».