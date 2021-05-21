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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
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В Ростовской области объявят траур по погибшим рабочим на очистных сооружениях

  /   Обновлено: 21 мая 2021 18:57
Происшествия
В Ростовской области объявят траур по погибшим рабочим на очистных сооружениях
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Ростов-на-Дону, 21 мая. День траура объявят 22 мая в Ростовской области из-за гибели десяти рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом. Такое решение принял донской губернатор Василий Голубев.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка. Сотрудники коммунальных служб проводили работы на очистных сооружениях под Таганрогом, и случилась авария. В результате выброса метана в Неклиновском районе погибли десять человек, восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент, в результате которого погибли и пострадали сотрудники водоканала Таганрога, послужил поводом для начала проверки со стороны региональной прокуратуры, сообщал ФАН.

рабочие гибель сооружения
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