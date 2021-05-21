В Ростовской области объявят траур по погибшим рабочим на очистных сооружениях

Ростов-на-Дону, 21 мая. День траура объявят 22 мая в Ростовской области из-за гибели десяти рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом. Такое решение принял донской губернатор Василий Голубев.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка. Сотрудники коммунальных служб проводили работы на очистных сооружениях под Таганрогом, и случилась авария. В результате выброса метана в Неклиновском районе погибли десять человек, восемь пострадали. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент, в результате которого погибли и пострадали сотрудники водоканала Таганрога, послужил поводом для начала проверки со стороны региональной прокуратуры, сообщал ФАН.