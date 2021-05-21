Бывший советник президента России назвал тему возможных переговоров Путина и Маска

Москва, 21 мая. Основатель SpaceX Илон Маск претендует на то, что он такой же, как президент России Владимир Путин. Об этом заявил владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.

Сегодня, 21 мая, американский миллиардер принял участие в марафоне «Новое знание». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время мероприятия сообщил, что не исключает проведение переговоров Владимира Путина и Илона Маска.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко рассказал, что встречи президента России с учеными похожи на диалог руководителя, который хочет понять, что происходит в современном мире, в той части науки, где человек является экспертом.

«Владимир Владимирович встречается с многими учеными и, как любой руководитель, интересуется тем, что там происходит. Возможно, Путин мог бы поинтересоваться у Маска перспективами развития космической отрасли, которые потом спроецировать на нас (Россию. — Прим. ФАН)», — считает советник президента.

Основатель космической компании Илон Маск ранее приглашал Владимира Путина провести с ним разговор в приложении Clubhous. Герман Клименко выразил мнение, что предприниматель пытается приравнять себя к российскому лидеру.

«Путин в мире считается одним из самых великих руководителей. Маск по сути претендует на то, что он такой же. Это не плохая часть, это просто такая риторика. Я не думаю, что Маск рассчитывает на встречу с Путиным. Ему проще было бы разговаривать с Рогозиным (гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. — Прим. ФАН). Но было бы интересно, если бы Владимир Путин поговорил с Маском», — резюмировал эксперт.

Федеральное агентство новостей также собрало самые яркие фразы из выступления Илона Маска на марафоне «Новое знание».