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Астрологи назвали пять самых удачливых знаков зодиака в июне
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Шоу-бизнес
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Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
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Бывший советник президента России назвал тему возможных переговоров Путина и Маска

Политика
Бывший советник президента России назвал тему возможных переговоров Путина и Маска
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 мая. Основатель SpaceX Илон Маск претендует на то, что он такой же, как президент России Владимир Путин. Об этом заявил владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.

Сегодня, 21 мая, американский миллиардер принял участие в марафоне «Новое знание». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время мероприятия сообщил, что не исключает проведение переговоров Владимира Путина и Илона Маска.

В эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей бывший советник президента по развитию интернета Герман Клименко рассказал, что встречи президента России с учеными похожи на диалог руководителя, который хочет понять, что происходит в современном мире, в той части науки, где человек является экспертом.

«Владимир Владимирович встречается с многими учеными и, как любой руководитель, интересуется тем, что там происходит. Возможно, Путин мог бы поинтересоваться у Маска перспективами развития космической отрасли, которые потом спроецировать на нас (Россию. — Прим. ФАН)», — считает советник президента.

Основатель космической компании Илон Маск ранее приглашал Владимира Путина провести с ним разговор в приложении Clubhous. Герман Клименко выразил мнение, что предприниматель пытается приравнять себя к российскому лидеру.

«Путин в мире считается одним из самых великих руководителей. Маск по сути претендует на то, что он такой же. Это не плохая часть, это просто такая риторика. Я не думаю, что Маск рассчитывает на встречу с Путиным. Ему проще было бы разговаривать с Рогозиным (гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. — Прим. ФАН). Но было бы интересно, если бы Владимир Путин поговорил с Маском», — резюмировал эксперт.

Федеральное агентство новостей также собрало самые яркие фразы из выступления Илона Маска на марафоне «Новое знание».

Илон Маск путин сша песков новое знание
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Все новости / Политика / Бывший советник президента России назвал тему возможных переговоров Путина и Маска
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