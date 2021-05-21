Моряки провели день открытых дверей в юбилей Тихоокеанского флота

Владивосток, 21 мая. Празднование 290-й годовщины со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ) с большим размахом и различными мероприятиями прошло во Владивостоке.

Причал № 33 городского порта, где базируются корабли ТОФ, был открыт для посещения всеми желающими, об этом сообщает издание «Контингент». В праздничных мероприятиях приняли участие ветераны, юнармейцы и бойцы морской пехоты, которые показали навыки рукопашного боя и владения штатным оружием.

«Все желающие могли посетить малый ракетный корабль «Иней», малый противолодочный корабль «Метель», спасательное судно «Игорь Белоусов» и противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок», — сообщает издание.

Моряков ТОФ тепло поздравили представители творческих коллективов Владивостока. Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу объяснил существенный прогресс развития ВС РФ.