Критик Евгений Бабичев высказался о скандале с плагиатом на Евровидении

Санкт-Петербург, 21 мая. Музыкальный критик и журналист Евгений Бабичев прокомментировал скандал с песней участницы Евровидения от Кипра Элены Цагрину.

Певица отправилась на музыкальный конкурс с песней El Diablo. Исполнительницу обвинили в плагиате хита Леди Гаги, из-за чего даже предлагали перевыбрать композицию для Евровидения. Кроме того, песню Цагрину хотели запретить, поскольку она будто бы восхваляет дьявола.

«Песня Кипра не полное сходство, но есть [похожие] моменты. Вообще для артиста чем больше скандалов, тем лучше. Было понятно, что перевыбора не будет — петицию для отмены подписывают небольшие группы людей, это не влияет. Когда Кипр обвиняли в плагиате, в информационном пространстве это сыграло только на руку», — высказался о скандале Бабичев.

Критик также предположил, сможет ли представляющая Россию певица Манижа обойти Кипр. По словам журналиста, в этом году многие артисты отправили на конкурс сильные песни. Манижу Бабичев назвал интересной и самобытной артисткой, однако песню исполнительницы он считает слабой. Как полагает критик, певица могла показать себя намного ярче и органичнее, а сейчас ее песня не подходит под формат Евровидения.

«Есть песни одноразового прослушивания. Она выделяется, да, но так ли нужно нам выделяться? Это большой вопрос. Фавориты у меня Мальта, Швейцария, Франция. Я по пальцам загибаю, а Манижа опускается в моем топе. Картинку создаем яркую, это все смотрится хорошо. К песне у меня много вопросов, но визуал балансирует — мы видим баланс между песней и номером. <...> Нам не ждать место меньше восьмого», — заявил эксперт на пресс-конференции издания «Слово и Дело», проведенной при поддержке Медиагруппы «Патриот».

Продюсер Яна Рудковская ранее рассказала, сможет ли Манижа занять первое место на Евровидении. Продюсер также назвала своих фаворитов на конкурсе.