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19:47
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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
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19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
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Критик Евгений Бабичев высказался о скандале с плагиатом на Евровидении

  /   Обновлено: 21 мая 2021 19:42
Шоу-бизнес
Критик Евгений Бабичев высказался о скандале с плагиатом на Евровидении
фото из личного архива Евгения Бабичева

Санкт-Петербург, 21 мая. Музыкальный критик и журналист Евгений Бабичев прокомментировал скандал с песней участницы Евровидения от Кипра Элены Цагрину.

Певица отправилась на музыкальный конкурс с песней El Diablo. Исполнительницу обвинили в плагиате хита Леди Гаги, из-за чего даже предлагали перевыбрать композицию для Евровидения. Кроме того, песню Цагрину хотели запретить, поскольку она будто бы восхваляет дьявола.

«Песня Кипра не полное сходство, но есть [похожие] моменты. Вообще для артиста чем больше скандалов, тем лучше. Было понятно, что перевыбора не будет — петицию для отмены подписывают небольшие группы людей, это не влияет. Когда Кипр обвиняли в плагиате, в информационном пространстве это сыграло только на руку», — высказался о скандале Бабичев.

Критик также предположил, сможет ли представляющая Россию певица Манижа обойти Кипр. По словам журналиста, в этом году многие артисты отправили на конкурс сильные песни. Манижу Бабичев назвал интересной и самобытной артисткой, однако песню исполнительницы он считает слабой. Как полагает критик, певица могла показать себя намного ярче и органичнее, а сейчас ее песня не подходит под формат Евровидения.

«Есть песни одноразового прослушивания. Она выделяется, да, но так ли нужно нам выделяться? Это большой вопрос. Фавориты у меня Мальта, Швейцария, Франция. Я по пальцам загибаю, а Манижа опускается в моем топе. Картинку создаем яркую, это все смотрится хорошо. К песне у меня много вопросов, но визуал балансирует — мы видим баланс между песней и номером. <...> Нам не ждать место меньше восьмого», — заявил эксперт на пресс-конференции издания «Слово и Дело», проведенной при поддержке Медиагруппы «Патриот».

Продюсер Яна Рудковская ранее рассказала, сможет ли Манижа занять первое место на Евровидении. Продюсер также назвала своих фаворитов на конкурсе.

евровидение Бабичев Манижа
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Все новости / Шоу-бизнес / Критик Евгений Бабичев высказался о скандале с плагиатом на Евровидении
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