София, 21 мая. Россия уже показала, как она умеет «выбивать зубы» своим противникам на примере Гитлера и Наполеона, заявили жители Болгарии.

Президент РФ Владимир Путин после недавно прошедшей конференции по Арктике заявил, что Москва способна «выбить зубы» любому врагу, который попытается «откусить» часть территорий государства. На слова российского лидера обратили внимание журналисты болгарского издания Dnes.dir.bg, которые посвятили высказыванию Путина материал.

Болгарские граждане довольно бурно прокомментировали речь российского лидера, подчеркнув, что РФ действительно может претворить в жизнь сказанное Путиным. В пример они привели французского императора Наполеона Бонапарта и главу Третьего рейха Адольфа Гитлера, которые в свое время уже пытались захватить Россию, но в итоге «получили по зубам».

«Из истории мы знаем о «выбитых зубах» Наполеона и Гитлера», — рассказал один из пользователей болгарского сегмента Сети.

Отношение к Путину на Западе может быть разным, однако ясно одно: он возродил РФ, подчеркнул житель Болгарии. По его словам, российский лидер четко соблюдает интересы своего государства и никогда его не предаст, чего нельзя сказать о многих других главах стран мира.

«Он мужик, никогда не предаст интересы своей родины, в отличие от правителей других стран!» — констатировал один из комментаторов.

Ранее жители Великобритании заявили, что Россия может с легкостью «выбить зубы» Соединенным Штатам, которыми руководит Джо Байден, ослабляющий собственное государство.