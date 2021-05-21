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Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
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Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
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Болгары на примере Гитлера и Наполеона рассказали, как Россия «выбивает зубы» врагам

Армия
Болгары на примере Гитлера и Наполеона рассказали, как Россия «выбивает зубы» врагам
Невские Новости  /  Владимир Нагорский

София, 21 мая. Россия уже показала, как она умеет «выбивать зубы» своим противникам на примере Гитлера и Наполеона, заявили жители Болгарии.

Президент РФ Владимир Путин после недавно прошедшей конференции по Арктике заявил, что Москва способна «выбить зубы» любому врагу, который попытается «откусить» часть территорий государства. На слова российского лидера обратили внимание журналисты болгарского издания Dnes.dir.bg, которые посвятили высказыванию Путина материал.

Болгарские граждане довольно бурно прокомментировали речь российского лидера, подчеркнув, что РФ действительно может претворить в жизнь сказанное Путиным. В пример они привели французского императора Наполеона Бонапарта и главу Третьего рейха Адольфа Гитлера, которые в свое время уже пытались захватить Россию, но в итоге «получили по зубам».

«Из истории мы знаем о «выбитых зубах» Наполеона и Гитлера», — рассказал один из пользователей болгарского сегмента Сети.

Отношение к Путину на Западе может быть разным, однако ясно одно: он возродил РФ, подчеркнул житель Болгарии. По его словам, российский лидер четко соблюдает интересы своего государства и никогда его не предаст, чего нельзя сказать о многих других главах стран мира.

«Он мужик, никогда не предаст интересы своей родины, в отличие от правителей других стран!» — констатировал один из комментаторов.

Ранее жители Великобритании заявили, что Россия может с легкостью «выбить зубы» Соединенным Штатам, которыми руководит Джо Байден, ослабляющий собственное государство.

путин россия болгария наполеон гитлер зубы
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