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19:47
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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
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Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
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Музыкальный критик Рудченко ответил, нужно ли России участвовать в Евровидении

  /   Обновлено: 21 мая 2021 18:54
Общество
Музыкальный критик Рудченко ответил, нужно ли России участвовать в Евровидении
eurovision.tv  /  EBU 2002-2021

Санкт-Петербург, 21 мая. Член экспертного совета Молодежного парламента при Госдуме РФ, продюсер музыкальных проектов и критик Павел Рудченко рассказал, должна ли Россия участвовать в Евровидении.

Многие россияне и публичные персоны сомневаются, что России вообще необходимо принимать участие в европейском песенном конкурсе. По мнению Рудченко, Евровидение несет больше пользы отдельному певцу, чем стране.

«Для артиста любой конкурс — это хорошо, это колоссальное промо. Он становится популярным и за рубежом», — объяснил продюсер.

Минкультуры РФ уже не рассматривает Евровидение как вокальное состязание, отметил музыкальный критик на пресс-конференции издания «Слово и Дело», проведенной при поддержке Медиагруппы «Патриот». В министерстве не относятся к мероприятию как к конкурсу, сообщил Рудченко.

«Получается, здесь интересно только артисту. Если так смотреть, смысла я не вижу участвовать. А с точки зрения артиста — если бы он нес нашу национальную нагрузку, то можно», — ответил эксперт на вопрос о необходимости участия России в Евровидении.

Павел Рудченко
vk.com  / Павел Рудченко

Сам Рудченко признался, что будет смотреть финал Евровидения в этом году. Предугадать победителя, по словам продюсера, сложно, поскольку конкурс политизирован, но музыкальный критик выделил Италию, Финляндию, а также Швейцарию и Мальту.

Россию в этом году представляет на Евровидении певица Манижа. Продюсер Яна Рудковская ранее оценила ее шансы на победу.

евровидение госдума рудченко
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