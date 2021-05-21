Музыкальный критик Рудченко ответил, нужно ли России участвовать в Евровидении

Санкт-Петербург, 21 мая. Член экспертного совета Молодежного парламента при Госдуме РФ, продюсер музыкальных проектов и критик Павел Рудченко рассказал, должна ли Россия участвовать в Евровидении.

Многие россияне и публичные персоны сомневаются, что России вообще необходимо принимать участие в европейском песенном конкурсе. По мнению Рудченко, Евровидение несет больше пользы отдельному певцу, чем стране.

«Для артиста любой конкурс — это хорошо, это колоссальное промо. Он становится популярным и за рубежом», — объяснил продюсер.

Минкультуры РФ уже не рассматривает Евровидение как вокальное состязание, отметил музыкальный критик на пресс-конференции издания «Слово и Дело», проведенной при поддержке Медиагруппы «Патриот». В министерстве не относятся к мероприятию как к конкурсу, сообщил Рудченко.

«Получается, здесь интересно только артисту. Если так смотреть, смысла я не вижу участвовать. А с точки зрения артиста — если бы он нес нашу национальную нагрузку, то можно», — ответил эксперт на вопрос о необходимости участия России в Евровидении.

vk.com / Павел Рудченко

Сам Рудченко признался, что будет смотреть финал Евровидения в этом году. Предугадать победителя, по словам продюсера, сложно, поскольку конкурс политизирован, но музыкальный критик выделил Италию, Финляндию, а также Швейцарию и Мальту.

Россию в этом году представляет на Евровидении певица Манижа. Продюсер Яна Рудковская ранее оценила ее шансы на победу.