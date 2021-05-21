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Ольга Бузова снова намекнула на таинственного возлюбленного
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Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
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Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
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СК опубликовал кадры с места ЧП под Ростовом, где погибли рабочие

  /   Обновлено: 21 мая 2021 19:21
Происшествия
СК опубликовал кадры с места ЧП под Ростовом, где погибли рабочие
rostov.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Ростовской области

Ростов-на-Дону, 21 мая. Пресс-служба СК продемонстрировала кадры из поселка Дмитриадовка, сделанные на месте аварии на очистных сооружениях. Жертвами происшествия, по последним данным, стали 10 человек.

Сейчас следователи допрашивают директора таганрогского водоканала, ответственного за данный участок очистных сооружений. Организована масштабная проверка.

Известно, что во время ремонтных работ произошел выброс газа, предположительно, метана. Это спровоцировало массовое отравление, повлекшее за собой смерть рабочих. Точное количество погибших не удалось установить из-за того, что участок, где велись работы, был затоплен.

Дело будет передано в центральный аппарат СК, сообщал ФАН.

авария видео ск рабочие водоканал
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Все новости / Происшествия / СК опубликовал кадры с места ЧП под Ростовом, где погибли рабочие
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