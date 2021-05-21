СК опубликовал кадры с места ЧП под Ростовом, где погибли рабочие

Ростов-на-Дону, 21 мая. Пресс-служба СК продемонстрировала кадры из поселка Дмитриадовка, сделанные на месте аварии на очистных сооружениях. Жертвами происшествия, по последним данным, стали 10 человек.

Сейчас следователи допрашивают директора таганрогского водоканала, ответственного за данный участок очистных сооружений. Организована масштабная проверка.

Известно, что во время ремонтных работ произошел выброс газа, предположительно, метана. Это спровоцировало массовое отравление, повлекшее за собой смерть рабочих. Точное количество погибших не удалось установить из-за того, что участок, где велись работы, был затоплен.

Дело будет передано в центральный аппарат СК, сообщал ФАН.