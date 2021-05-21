Британия готовит бойцов ВСУ в рамках учебно-тренировочной миссии Orbital

Одесса, 21 мая. Британские военные инструкторы расширяют программу подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает украинское оборонное ведомство.

Согласно информации, очередные курсы стартовали в Одессе на борту пришвартованного патрульного корабля Trent Королевского флота Великобритании.

Сообщается, что данные занятия будут проходить как на корабле, так и на суше в течение двух недель. В ходе обучения морякам ВМС Украины продемонстрируют организацию службы на судне, различные внештатные ситуации и их разрешение, а также объяснят принцип работы британских патрульных кораблей. По итогам обучения военнослужащие смогут увидеть корабельные стрельбы.

Другой курс стартовал в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Военные инструкторы из Британии и США научат украинских военных ведению боевых действий в черте города.

Ранее беспилотник ОБСЕ попал под удар украинских средств РЭБ.