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19:48
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Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
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Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
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Терроризировавшие жительницу Волжска коллекторы получили штраф в 150 тыс. рублей

Происшествия
Терроризировавшие жительницу Волжска коллекторы получили штраф в 150 тыс. рублей
pixabay.com  /  qimono

Йошкар-Ола, 21 мая. Арбитражный суд Марий Эл вынес решение оштрафовать коллекторское агентство, которое требовало с волжанки отдать долги ее погибшего сына.

Сотрудники агентства требовали у жительницы города Волжска деньги, которые не успел отдать ее погибший в ДТП сын. Сама мать не знала о задолженности, но коллекторов это не беспокоило. Они настойчиво звонили женщине и требовали денег, пишет портал «Медиапоток».

Потерпевшая обратилась в УФССП, предоставив распечатку со звонками. В суде было доказано, что она не обязана погашать долг. Теперь коллекторы должны выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей за свою незаконную «настойчивость». Решение уже вступило в законную силу.

суд коллекторы долг
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