Терроризировавшие жительницу Волжска коллекторы получили штраф в 150 тыс. рублей

Йошкар-Ола, 21 мая. Арбитражный суд Марий Эл вынес решение оштрафовать коллекторское агентство, которое требовало с волжанки отдать долги ее погибшего сына.

Сотрудники агентства требовали у жительницы города Волжска деньги, которые не успел отдать ее погибший в ДТП сын. Сама мать не знала о задолженности, но коллекторов это не беспокоило. Они настойчиво звонили женщине и требовали денег, пишет портал «Медиапоток».

Потерпевшая обратилась в УФССП, предоставив распечатку со звонками. В суде было доказано, что она не обязана погашать долг. Теперь коллекторы должны выплатить штраф в размере 150 тыс. рублей за свою незаконную «настойчивость». Решение уже вступило в законную силу.