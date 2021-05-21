Сборная России по хоккею обыграла Чехию в первом матче на ЧМ-2021

Рига, 21 мая. Российские хоккеисты одержали победу над чехами в первом матче планетарного первенства 2021 года.

Антон Бурдасов открыл счет на пятой минуте матча между сборными России и Чехии, который прошел на арене Олимпийского центра в Риге. Вскоре Якуб Флек забил ответную шайбу. Во втором периоде подопечные Валерия Брагина вновь повели в счете. Артем Швец-Роговой вывел российскую сборную вперед, однако менее, чем через две минуты Якуб Врана установил равенство на табло.

После перерыва Александр Барабанов в третий раз в матче огорчил голкипера чехов. Доминик Кубалик сравнял результат на 58-й минуте, но за 19 секунд до финальной сирены Михаил Григоренко принес россиянам победу..

Сборная России победила со счетом 4:3 и возглавила турнирную таблицу группы A. Второй матч на турнире подопечные Брагина проведут 22 мая. Соперником россиян станет сборная Великобритании.

Ранее стало известно, что болельщиков допустят на матчи ЧМ-2021 в Риге. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Сейма Латвии.