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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
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Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
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Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
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Сборная России по хоккею обыграла Чехию в первом матче на ЧМ-2021

  /   Обновлено: 21 мая 2021 18:44
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла Чехию в первом матче на ЧМ-2021
fhr.ru  /  Федерация хоккея России

Рига, 21 мая. Российские хоккеисты одержали победу над чехами в первом матче планетарного первенства 2021 года.

Антон Бурдасов открыл счет на пятой минуте матча между сборными России и Чехии, который прошел на арене Олимпийского центра в Риге. Вскоре Якуб Флек забил ответную шайбу. Во втором периоде подопечные Валерия Брагина вновь повели в счете. Артем Швец-Роговой вывел российскую сборную вперед, однако менее, чем через две минуты Якуб Врана установил равенство на табло.

После перерыва Александр Барабанов в третий раз в матче огорчил голкипера чехов. Доминик Кубалик сравнял результат на 58-й минуте, но за 19 секунд до финальной сирены Михаил Григоренко принес россиянам победу..

Сборная России победила со счетом 4:3 и возглавила турнирную таблицу группы A. Второй матч на турнире подопечные Брагина проведут 22 мая. Соперником россиян станет сборная Великобритании.

Ранее стало известно, что болельщиков допустят на матчи ЧМ-2021 в Риге. Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного заседания Сейма Латвии.

россия хоккей чехия рига ЧМ-2021
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Все новости / Спорт / Сборная России по хоккею обыграла Чехию в первом матче на ЧМ-2021
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