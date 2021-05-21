Губернатор Подмосковья предложил Маску идеальное место для завода Tesla

Москва, 21 мая. Основателю SpaceX и Tesla Илону Маску поступило предложение от губернатора Московской области Андрея Воробьева построить завод по производству электрокаров в регионе.

По словам губернатора, Подмосковье — оптимальная площадка для возведения нового предприятия Tesla. В регионе находятся лучшие кадры, безупречная логистика, а также производство Mercedes. Воробьев в своем обращении к Маску в Twitter пообещал найти «идеальное место» для размещения завода, пишет сайт 360tv.ru.

Американский предприниматель в ходе выступления на форуме «Новое знание» анонсировал появление в Российской Федерации и других странах СНГ официального представительства компании — производителя электромобилей. По словам Илона Маска, это будет «потрясающе».

Во время своей речи на форуме Маск также затронул российско-американские отношения. Он уверен, что между государствами «нужно больше коммуникаций».

Самые яркие цитаты из выступления знаменитого миллиардера собрал ФАН.