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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
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Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
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19:36
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Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
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Латвии не удалось оставить без премий победителей олимпиады по русскому языку

Общество
Латвии не удалось оставить без премий победителей олимпиады по русскому языку
pixabay.com  /  Allexsalon

Рига, 21 мая. Городская дума латвийского Даугавпилса решила не награждать денежной премией 11 местных учащихся, однако справедливость была восстановлена с помощью партии «Русский союз Латвии».

Городская дума Литовской Республики лишила 11 школьников награды, которую они завоевали в международной олимпиаде по русскому языку. Несмотря на то, что состязание проходило в режиме онлайн, дети заняли первые, вторые и третьи места, однако финансовые средства на призы в местном самоуправлении выделены не были. Решение о ненужности наград принял вице-премьер Янис Дукшинский, который представляет Латгальскую партию.

Олимпиада по русскому языку прошла в минувшем учебном году. Организатором выступил Петербургский государственный университет (СПбГУ) при поддержке Министерства образования РФ. В соревновании участвовали 3199 школьников из 98 стран, в том числе и 11 даугавпилчан, которые честно заработали денежное вознаграждение за призовые места.

Так, за первое место полагается вручить школьнику 80 евро, за второе — 70 евро, а за третье — 55 евро. Финансовый комитет не посчитал нужным выплатить учащимся вышеназванные суммы и не включил победителей в проект решения Думы. В то время как органы самоуправления отказали детям в такой малости, партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) намерена выдать ребятам премии из партийных средств.

«Мы убеждены, что дети не должны страдать от несостоятельности бюрократического аппарата и политических игр! Мы гордимся тем, что наши дети показали такой высокий уровень знаний, и с радостью наградим победителей!» — возразили активисты на официальной странице Facebook.

Ранее ФАН сообщил, что Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году. В ближайшем будущем в стране ожидают серьезные потери населения как в мегаполисах, так и в небольших городах, населенных пунктах и деревнях.

дети Латвия олипмиада
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Все новости / Общество / Латвии не удалось оставить без премий победителей олимпиады по русскому языку
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