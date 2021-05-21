Латвии не удалось оставить без премий победителей олимпиады по русскому языку

Рига, 21 мая. Городская дума латвийского Даугавпилса решила не награждать денежной премией 11 местных учащихся, однако справедливость была восстановлена с помощью партии «Русский союз Латвии».

Городская дума Литовской Республики лишила 11 школьников награды, которую они завоевали в международной олимпиаде по русскому языку. Несмотря на то, что состязание проходило в режиме онлайн, дети заняли первые, вторые и третьи места, однако финансовые средства на призы в местном самоуправлении выделены не были. Решение о ненужности наград принял вице-премьер Янис Дукшинский, который представляет Латгальскую партию.

Олимпиада по русскому языку прошла в минувшем учебном году. Организатором выступил Петербургский государственный университет (СПбГУ) при поддержке Министерства образования РФ. В соревновании участвовали 3199 школьников из 98 стран, в том числе и 11 даугавпилчан, которые честно заработали денежное вознаграждение за призовые места.

Так, за первое место полагается вручить школьнику 80 евро, за второе — 70 евро, а за третье — 55 евро. Финансовый комитет не посчитал нужным выплатить учащимся вышеназванные суммы и не включил победителей в проект решения Думы. В то время как органы самоуправления отказали детям в такой малости, партия «Русский союз Латвии» (РСЛ) намерена выдать ребятам премии из партийных средств.

«Мы убеждены, что дети не должны страдать от несостоятельности бюрократического аппарата и политических игр! Мы гордимся тем, что наши дети показали такой высокий уровень знаний, и с радостью наградим победителей!» — возразили активисты на официальной странице Facebook.

Ранее ФАН сообщил, что Латвия потеряет значимую часть населения к 2050 году. В ближайшем будущем в стране ожидают серьезные потери населения как в мегаполисах, так и в небольших городах, населенных пунктах и деревнях.