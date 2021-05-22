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22 мая 11:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
10:37
Общество
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Психолог Миллер подтвердила опасность угроз от фанатов режиссеру Джеймсу Ганну

Общество
Психолог Миллер подтвердила опасность угроз от фанатов режиссеру Джеймсу Ганну
Prt Scr youtube.com  /  Warner Bros. Pictures

Публичные личности нередко становятся мишенью для психически неустойчивых людей. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Александра Миллер.

Эксперт прокомментировала новость о том, что режиссер Джеймс Ганн получает угрозы расправы. Свой гнев на киношника обещают обрушить фанаты в случае, если в ходе работы над фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет» творец допустит смерть любимых персонажей публики.

«Мы живем в век цифровых технологий. Люди меньше общаются вживую, ушли в виртуальное пространство и социальные сети. Например, в Японии люди годами могут не выходить на улицу. Это можно назвать психологическим заболеванием», — сообщила специалист.

Александра Миллер объяснила, к каким последствиям может в некоторых случаях приводить такое положение дел.

«Когда нет социума, друзей, общения, то человек отрывается от реальности. Любимые вымышленные персонажи становятся для него значимыми личностями. Человек также может очень сильно отождествлять себя с героем. В нашем мозге есть зеркальные нейроны. Они как бы копируют поведение, эмоции. Поэтому я всегда говорю о том, как важно, что именно смотрим мы и наши дети», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Миллер подтвердила опасность угроз от фанатов режиссеру Джеймсу Ганну
wikipedia.org  / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В завершение она отметила, что, к угрозам фанатов не стоит относиться легкомысленно.

«Известна масса случаев, когда угрозы получают певцы, актеры. Думаю, режиссеры тоже не исключение. Публичные личности становятся мишенью для психически неустойчивых людей. У них появляется мания, и они начинают жить этим. Безусловно, это очень опасно. Вполне возможно, что дело может дойти уж, по крайней мере, до попытки реализовать угрозы. Будем надеяться, что ничего не произойдет, но никто не застрахован», — подытожила психолог.

Ранее Александра Миллер в беседе с ФАН назвала причину увлечения людей вегетарианством.

миллер психолог джеймс ганн
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