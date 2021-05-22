Психолог Миллер подтвердила опасность угроз от фанатов режиссеру Джеймсу Ганну

Публичные личности нередко становятся мишенью для психически неустойчивых людей. Об этом в беседе с ФАН рассказала психолог Александра Миллер.

Эксперт прокомментировала новость о том, что режиссер Джеймс Ганн получает угрозы расправы. Свой гнев на киношника обещают обрушить фанаты в случае, если в ходе работы над фильмом «Отряд самоубийц: Миссия навылет» творец допустит смерть любимых персонажей публики.

«Мы живем в век цифровых технологий. Люди меньше общаются вживую, ушли в виртуальное пространство и социальные сети. Например, в Японии люди годами могут не выходить на улицу. Это можно назвать психологическим заболеванием», — сообщила специалист.

Александра Миллер объяснила, к каким последствиям может в некоторых случаях приводить такое положение дел.

«Когда нет социума, друзей, общения, то человек отрывается от реальности. Любимые вымышленные персонажи становятся для него значимыми личностями. Человек также может очень сильно отождествлять себя с героем. В нашем мозге есть зеркальные нейроны. Они как бы копируют поведение, эмоции. Поэтому я всегда говорю о том, как важно, что именно смотрим мы и наши дети», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она отметила, что, к угрозам фанатов не стоит относиться легкомысленно.

«Известна масса случаев, когда угрозы получают певцы, актеры. Думаю, режиссеры тоже не исключение. Публичные личности становятся мишенью для психически неустойчивых людей. У них появляется мания, и они начинают жить этим. Безусловно, это очень опасно. Вполне возможно, что дело может дойти уж, по крайней мере, до попытки реализовать угрозы. Будем надеяться, что ничего не произойдет, но никто не застрахован», — подытожила психолог.

Ранее Александра Миллер в беседе с ФАН назвала причину увлечения людей вегетарианством.