Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении

Москва, 21 мая. Телеведущий Андрей Норкин высказался о восторге Запада от певицы Манижи и ее композиции Russian Woman на Евровидении-2021.

По словам Норкина, западные СМИ в конце мая обсуждают Россию особенно активно. Ведущий иронично заметил, что это не связано с переговорами главы МИД РФ Сергея Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном в Рейкьявике. Тема России поднимается после выступления Манижи Сангин (Manizha) в полуфинале Евровидения в Роттердаме. Россиянка уверенно прошла в финал, а западные СМИ стали восторженно писать о ней.

«Когда она у нас дома выиграла отбор на Евровидение, был такой дикий скандал, что обсуждали даже в парламенте. В результате на Западе сложилось впечатление, что Манижа здесь подвергается травле, что ее преследуют, притесняют, а радикальные элементы даже угрожают убийством», — напомнил Норкин.

Ведущий задался вопросом о «дикой популярности» Манижи в Европе после ее выхода в финал. Норкин задумался, связано ли это с попаданием певицы в актуальную повестку — либо россиянку воспринимают в ЕС исключительно как «жертву». Западные СМИ делают акцент на происхождении Манижи из Таджикистана, ее борьбе за равноправие женщин, бодипозитив и всевозможную толерантность, напомнил журналист.

Номер Сангин также вызывает на Западе восторг. К примеру, массивное платье, в котором певица появляется на сцене (и из которого выходит перед основной частью песни), сама Манижа называет метафорой всего, что сковывает женщину. Рассказав об этом, Норкин задался вопросом, насколько западные зрители способны перевести русский текст ее песни, и как это сочетается с общим восторгом.

«Так она же, вроде, на русском поет. Они же ничего не понимают!» — сказал Норкин.

Коллега ведущего Иван Трушкин назвал русскоязычный номер Манижи достаточно сильным аргументом, чтобы поддержать ее на Евровидении. Также он напомнил об объяснении текста песни в СМИ, официальных видео и иных окружающих конкурс медиа. Норкин добавил, что для европейских зрителей могут использовать субтитры на английском и прочих языках.

Ранее стало известно, что толерантность и поддержка феминизма не помогли Маниже стать фаворитом Евровидения. Судя по котировкам букмекеров, после выступления в полуфинале россиянка в прогнозах упала с 10-го на 15-е место. Победу аналитики предрекают представителям Италии, Франции, Мальты и Швейцарии.