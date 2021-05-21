Parlamentni Listy: Чехия стала объектом насмешек из-за скандала с Россией

Прага, 21 мая. Чехия пожинает плоды своих действий. Республика стала объектом насмешек для всей Европы, заявили журналисты местного издания Parlamentni Listy.

Выступая против России, Запад прикрывался Восточной Европой. Пострадал лишь здравый смысл, подчеркнул в материале чешский обозреватель Пршемысл Вотава. В результате действий министерства иностранных дел республики Прага потеряла связь с постсоветским пространством. Скандал с Москвой принесет экономике Чехии колоссальные убытки, уточнил Вотава.

Ранее журналист Томаш Калаб рассказал, что из-за ухудшения отношений с Россией чешским гражданам придется платить за сланцевый газ в несколько раз больше. Кроме того, Прага отказалась от использования вакцины «Спутник-V», которая могла бы помочь стабилизировать ситуацию с коронавирусом в республике.