Байден назвал американских студентов скучными из-за своей неудачной шутки

Вашингтон, 21 мая. Президент США Джозеф Байден неудачно пошутил во время обращения к студентам Академии береговой охраны в штате Коннектикут. Об этом сообщают американские СМИ.

Глава государства во время выступления решил процитировать бывшего руководителя Белого дома Рональда Рейгана. Он назвал береговую охрану «твердым ядром военно-морского флота во время войны». Однако присутствующие никак не отреагировали на слова президента.

«Вы действительно скучный класс. Ну же, ребят. Вам солнце припекло? Я думал, что вы поаплодируете», — заявил Байден.

Стоит отметить, что американский лидер не первый раз рассказывает несмешную шутку. Ранее Джозеф Байден попытался рассмешить аудиторию во время подписания закона о борьбе с расизмом. Однако его шутку поняли не все.