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новостей
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
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Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют

Экономика
Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
Global Look Press  /  Michael Weber/http://imagebroker.com/#/search/

Нью-Йорк, 21 мая. В ходе обвала на рынке криптовалют 19 мая комиссии за транзакции в сети Ethereum поднимались до 1,3 тыс. долларов, и это привело к рекордной прибыли майнеров.

Майнеры второй по популярности криптовалюты заработали 44,2 тыс. цифровых монет, или 114 млн долларов по текущему курсу. Тем самым был зафиксирован максимальный суточный показатель за всю историю, сообщает Cryptobriefing.

В ходе снижения на рынке криптовалют цена биткоина опускалась до 30 тыс. долларов, крупнейшая криптовалюта дешевела более чем на 50% от максимумов года. Курс Ethereum же опускался до 1,8 тыс. долларов. По состоянию на 21 мая криптовалюты торгуются на уровнях в 40 тыс. и 2,6 тыс. долларов соответственно.

Падение рынка криптовалют началось после заявления Илона Маска, который на прошлой неделе сообщил, что компания Tesla перестает принимать биткоины в качестве оплаты за свои автомобили из-за неэкологичности криптовалюты.

маск криптовалюта биткоин ethereum майнинг
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Все новости / Экономика / Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
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