Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют

Нью-Йорк, 21 мая. В ходе обвала на рынке криптовалют 19 мая комиссии за транзакции в сети Ethereum поднимались до 1,3 тыс. долларов, и это привело к рекордной прибыли майнеров.

Майнеры второй по популярности криптовалюты заработали 44,2 тыс. цифровых монет, или 114 млн долларов по текущему курсу. Тем самым был зафиксирован максимальный суточный показатель за всю историю, сообщает Cryptobriefing.

В ходе снижения на рынке криптовалют цена биткоина опускалась до 30 тыс. долларов, крупнейшая криптовалюта дешевела более чем на 50% от максимумов года. Курс Ethereum же опускался до 1,8 тыс. долларов. По состоянию на 21 мая криптовалюты торгуются на уровнях в 40 тыс. и 2,6 тыс. долларов соответственно.

Падение рынка криптовалют началось после заявления Илона Маска, который на прошлой неделе сообщил, что компания Tesla перестает принимать биткоины в качестве оплаты за свои автомобили из-за неэкологичности криптовалюты.