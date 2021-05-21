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Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
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19:37
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19:29
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19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
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19:07
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Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль

Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

На утреннем заседании нижней палаты парламента 20 мая, аргентинские депутаты приняли проект о новой налоговой разнарядке: теперь наиболее крупные и успешные компании — местные или иностранные — обязаны отдавать государству 42% от своих прибылей. Проект разработан с подачи исполнительной власти и принят 124 голосами против 104. Если его одобрит сенат, крупных иностранных инвесторов в Аргентине станет ещё меньше.

Было — стало

Недифференцированный налог на прибыль составлял 30%. В случае, если полученная прибыль распределяется между партнёрами, а не вкладывается в развитие производства, государством взималась дополнительная ставка в размере 7%.

Президент Макри в 2017 году решил модифицировать эту норму, чтобы немного облегчить предпринимателям налоговую нагрузку: основную налоговую ставку снизили до 25%, зато дополнительную, связанную с распределением — повысили до 13%. Новый налоговый закон должен был вступить в силу в прошлом году, но поскольку нынешняя администрация спуску капиталистам давать не собирается, нижней палате парламента был предложен проект дифференцированного налогообложения: предприниматели, получающие до 5 млн песо прибыли в год, обязаны платить по основной ставке 25%. Те, кто получает от 5 до 20 млн песо — 30%. И, наконец, компании, чья прибыль превышает планку в 20 млн — 35%. В не зависимости от дохода, компании также обязаны платить дополнительный 7% налог на прибыль, выплаченную в виде дивидендов.

В новом варианте закона, в разработке которого приняли участие Комиссия по бюджетному планированию и Комиссия по трудовому законодательству, были учтены некоторые поправки, призванные стимулировать малый и средний бизнес.

Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
Предоставлено пресс-службой Сената Аргентины  / 

Так схема 25+7% сохранилась для предприятий, чья прибыль не превышает 5 млн. песо. Вместе с тем «средний сегмент» был значительно расширен, и в него были включены предприятия с доходами до 50 млн песо. Они заплатят 30+7%. И, наконец, компании, чья прибыль превышает 50 млн, платят налоги по схеме 35+7% — что в сумме даёт 42%. Оппозиция считает, что эта цифра неоправданно велика.

Планируется, что ставки будут ежегодно корректироваться в соответствии с индексом потребительских цен.

Спасение утопающих

Индекс странового риска Аргентины — 1535 единиц. После Венесуэлы — это самая неблагополучная для инвестиций страна в южноамериканском регионе. На её счету уже девять дефолтов, проблемная кредитная история в МВФ и неблагоприятные налоговые условия для частного предпринимательства.

Тем не менее, кабинет президента Альберто Фернандеса и последователи киршнеризма декларируют, что экономические проблемы страны должны решаться не «извне», а «изнутри». При этом в приоритете социальные программы, для финансирования которых одним из негласных принципов является небезызвестный «отнять и поделить».

Пришедший к власти в 2015 году Маурисио Макри предложил снизить недифференцированную налоговую нагрузку на 5%. Соответствующий законопроект был принят и должен был вступить в силу в 2020 году, однако пандемия и внутриполитические пертурбации спутали все карты, и прежний налоговый режим (30% + 7%) решено было продлить ещё на год. Левое (про-правительственное) крыло между тем занялось разработкой поправок.

Идеологами проекта стали знаковые фигуры нынешней аргентинской политики: депутат от коалиции «Общий фронт» Карлос Хеллер (Комиссия по Бюджетному Планированию) и депутат Ванеса Силей (Комиссия по Трудовому Законодательству). Хеллер — любитель футбола, вице-президент знаменитой команды «Бока-Хуниорс» и поклонник идей утопического социализма в лице Томазо Кампанеллы и его аргентинских последователей. Ванеса — идейная киршнеристка, юрист, представительница молодёжной организации «Ла-Кампора». Одна из самых молодых и активных игроков на политической арене Аргентины.

Повышение налогового давления

С того момента, как Альберто Фернандес занял президентское кресло в 2019 году, повышение налогов уже имело место по 18 позициям.

Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
Фото предоставлено Сенатом Аргентины  / 

«Сегодня мы голосуем за повышение налогов во всех сферах, касающихся жизнедеятельности компаний — кроме их владельцев; за повышение налогового давления в стране, которое уже и так рекордно высоко. Налоги у нас такие же, как и в странах, членах ОЭСР, а сервис — как в Африке», — говорит Лусиано Ласпина (партия «Республиканское предложение»), который в числе прочих голосовал против поправок.

Законопроекту о налогах предстоит пройти через Сенат в ближайшие две-три недели. Аргентинские предприниматели и владельцы компаний ждут результатов с замиранием сердца.

 

аргентина налоги
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