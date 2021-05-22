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22 мая 11:01
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:00
Общество
Платить будут все, кроме США: Вассерман о новом мировом налоге
10:59
Спорт
Арсен Захарян не полетел со сборной России в Австрию из-за заболевания
10:57
Армия
В Италии рассказали, как эффектный маневр Су-27 предотвратил провокацию ВВС США
10:57
Общество
Сколько будет стоить отдых в Крыму, если взять билеты и вылететь уже через три дня
10:57
Общество
Для любителей и профи: топ лучших программ для монтажа видео в 2021 году
10:56
Общество
Это ужасное чувство вины: почему оно возникает и как от него избавиться
10:55
Шоу-бизнес
Сябитова объяснила, почему отказалась от занятий сексом
10:55
Происшествия
В Красноярске организовали проверку после обнаружения масляного пятна на Теплой речке
10:49
Общество
Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа туристов из России до 31 мая
10:48
Политика
Политолог Марков рассказал о попытках Зеленского установить систему личной власти
10:46
Шоу-бизнес
Киркоров рассказал о сбывшемся предсказании Ванги
10:46
Общество
Аллергики оказались более восприимчивы к коронавирусу в период цветения
10:43
Общество
Российские ученые выявили более 13 тысяч мутаций коронавируса в стране
10:43
Армия
СМИ представили список самых фантастических военных разработок России
10:41
Шоу-бизнес
Лоза считает моветоном реакцию россиян на слова Майкова о «быдле»
10:40
Общество
Россиянам рассказали, какие страны принимают привившихся «Спутником V» туристов
10:38
Происшествия
Тренер по фигурному катанию выстрелил в голову москвичке
10:37
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся на трассе в Новгородской области
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Общество
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Автоэксперт оценил идею автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД

1
Общество
Автоэксперт оценил идею автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД
Федеральное агентство новостей  / 

Случаи ошибочного штрафования могут стать причиной многочисленных жалоб автовладельцев и судебных разбирательств. Таким мнением в беседе с ФАН поделился председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Эксперт прокомментировал инициативу Минюста РФ автоматически списывать со счетов штрафы за фиксируемое камерами нарушение правил дорожного движения (ПДД).

«Насколько я понимаю, это предлагается для того, чтобы освободить судебных приставов, которые занимаются взысканием неуплаченных долгов. Однако возникает еще один аспект: если человек будет оштрафован по ошибке, то он будет оспаривать этот штраф. Не исключена возможность того, что таких обращений будет очень много и никакого снижения загруженности сотрудников не получится добиться», — сообщил специалист.

Валерий Солдунов привел пример того, как наказывают нарушителей ПДД за рубежом.

«Человек пользуется презумпцией невиновности. Если он виноват, то есть процедура, которая прописана в законе. В Европе это именно так. Приходит соответствующий документ, который подтверждает, что ты нарушил правила дорожного движения. Следует оплатить его, согласно закону», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

Автоэксперт оценил идею автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД
Федеральное агентство новостей  / Борис Гришин

В завершение председатель Всероссийского общества автомобилистов рассказал, как, на его взгляд, следует поступить в отношении данной инициативы.

«Если предложение найдет отклик, то нужно внедрять это в отдельно взятом регионе, может быть в нескольких, и смотреть на результаты этого эксперимента. Просто взять и запустить такую практику сразу по всей стране, — мне кажется, не совсем корректно», — подытожил председатель Всероссийского общества автомобилистов.

Ранее Валерий Солдунов предложил вариант искоренения «ничейных» автомобилей.

штрафы автоэксперт солдунов
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Все новости / Общество / Автоэксперт оценил идею автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД
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