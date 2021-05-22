Автоэксперт оценил идею автоматически списывать штрафы за нарушение ПДД

Случаи ошибочного штрафования могут стать причиной многочисленных жалоб автовладельцев и судебных разбирательств. Таким мнением в беседе с ФАН поделился председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.

Эксперт прокомментировал инициативу Минюста РФ автоматически списывать со счетов штрафы за фиксируемое камерами нарушение правил дорожного движения (ПДД).

«Насколько я понимаю, это предлагается для того, чтобы освободить судебных приставов, которые занимаются взысканием неуплаченных долгов. Однако возникает еще один аспект: если человек будет оштрафован по ошибке, то он будет оспаривать этот штраф. Не исключена возможность того, что таких обращений будет очень много и никакого снижения загруженности сотрудников не получится добиться», — сообщил специалист.

Валерий Солдунов привел пример того, как наказывают нарушителей ПДД за рубежом.

«Человек пользуется презумпцией невиновности. Если он виноват, то есть процедура, которая прописана в законе. В Европе это именно так. Приходит соответствующий документ, который подтверждает, что ты нарушил правила дорожного движения. Следует оплатить его, согласно закону», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

В завершение председатель Всероссийского общества автомобилистов рассказал, как, на его взгляд, следует поступить в отношении данной инициативы.

«Если предложение найдет отклик, то нужно внедрять это в отдельно взятом регионе, может быть в нескольких, и смотреть на результаты этого эксперимента. Просто взять и запустить такую практику сразу по всей стране, — мне кажется, не совсем корректно», — подытожил председатель Всероссийского общества автомобилистов.

Ранее Валерий Солдунов предложил вариант искоренения «ничейных» автомобилей.