Инфекционист Малышев объяснил причины роста заболеваемости коклюшем среди взрослых

Рост заболеваемости коклюшем в России среди взрослых свидетельствует о недостатках вакцинации, которые могут быть связаны с деятельностью антипрививочников. Об этом ФАН заявил инфекционист, профессор Николай Малышев.

Врач объяснил, какие факторы влияют на рост заболеваемости инфекционными болезнями, подобными коклюшу.

«Когда заболеваемость так называемыми вакцинозависимыми инфекциями идет вверх, это говорит о недостатках вакцинации, которые могут быть в том числе и из-за деятельности антипрививочников», — отметил врач.

Малышев сообщил, что коклюш — не единственная детская болезнь, которая становится распространенной среди взрослых.

«Этот вопрос уже давно возник, — сообщил собеседник агентства. — Коклюш среди взрослых — это известно, так же как совершенно недавно мы видели подъем заболеваемости корью — детской инфекцией среди взрослых».

Инфекционист подтвердил, что отказ от вакцинации детей может привести к новым эпидемиям в будущем.

«Количество заболевших будет в таком случае расти, — заявил Малышев. — С корью была большая проблема, причем не только у нас, но и по всей Европе».

Ранее ФАН писал, что Роспотребнадзор зафиксировал в России рост числа заболевших коклюшем. Подъем заболеваемости фиксируется как среди детей, так и взрослых. В ведомстве также сообщили, что в РФ прорабатывается вопрос о разработке вакцины от коклюша для взрослых.

Ученые из России также выявили нового возбудителя опасного заболевания, похожего на коклюш. Обнаружить бактерию Bordetella holmesii удалось с помощью ПЦР-теста. Работу провели специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.