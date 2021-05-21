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19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
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Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
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Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
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Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
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Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
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Инфекционист Малышев объяснил причины роста заболеваемости коклюшем среди взрослых

Общество
Инфекционист Малышев объяснил причины роста заболеваемости коклюшем среди взрослых
gb3omsk.ru  / 

Рост заболеваемости коклюшем в России среди взрослых свидетельствует о недостатках вакцинации, которые могут быть связаны с деятельностью антипрививочников. Об этом ФАН заявил инфекционист, профессор Николай Малышев.

Врач объяснил, какие факторы влияют на рост заболеваемости инфекционными болезнями, подобными коклюшу.

«Когда заболеваемость так называемыми вакцинозависимыми инфекциями идет вверх, это говорит о недостатках вакцинации, которые могут быть в том числе и из-за деятельности антипрививочников», — отметил врач.

Малышев сообщил, что коклюш — не единственная детская болезнь, которая становится распространенной среди взрослых.

«Этот вопрос уже давно возник, — сообщил собеседник агентства. — Коклюш среди взрослых — это известно, так же как совершенно недавно мы видели подъем заболеваемости корью — детской инфекцией среди взрослых».

Инфекционист подтвердил, что отказ от вакцинации детей может привести к новым эпидемиям в будущем.

«Количество заболевших будет в таком случае расти, — заявил Малышев. — С корью была большая проблема, причем не только у нас, но и по всей Европе».

Ранее ФАН писал, что Роспотребнадзор зафиксировал в России рост числа заболевших коклюшем. Подъем заболеваемости фиксируется как среди детей, так и взрослых. В ведомстве также сообщили, что в РФ прорабатывается вопрос о разработке вакцины от коклюша для взрослых.

Ученые из России также выявили нового возбудителя опасного заболевания, похожего на коклюш. Обнаружить бактерию Bordetella holmesii удалось с помощью ПЦР-теста. Работу провели специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского.

прививка коклюш инфекционные заболевания николай малышев
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