Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World

Москва, 21 мая. Заявление о начале сотрудничестве сделали представители Медиагруппы «Патриот» и интернет-издания VNews World.

VNews World является медиа, которое публикует главные новости о России. Издание объединяет авторов и читателей по темам аналитики, ветеранского движения, законов, безопасности и многих других.

«Уверен, что наши СМИ только выиграют от сотрудничества, делая общее дело. Мы пишем правдивые и актуальные материалы, очень важные для наших читателей», — передает слова главного редактора VNews World пресс-служба Медиагруппы «Патриот».

Новых партнеров поприветствовал глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук. Он выразил уверенность, что совместными усилиями средства массовой информации будут продолжать объективное освещения социально-экономических, политических и культурных процессов.

В мае Медиагруппа «Патриот» также объявила о начале информационного сотрудничества с информационным агентством «Сахалин и Курилы». Издание входит в медиахолдинг «Губернские ведомости».