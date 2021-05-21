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21 мая 19:49
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новостей
19:48
Экономика
Ростуризм ответил на претензии победителей грантового конкурса
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
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19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
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Депутат Госдумы и ветеран ФСИН оценили идею привлекать заключенных к «стройкам века»

Общество
Депутат Госдумы и ветеран ФСИН оценили идею привлекать заключенных к «стройкам века»
ТАСС  /  Красильников Станислав

Идея привлекать к активному труду лиц, находящихся в местах лишения свободы, правильная, но любое большое дело сталкивается с сложностями. Об этом ФАН заявил ветеран ФСИН, полковник внутренней службы в отставке Василий Макеенко.

Напомним, директор ФСИН Александр Калашников на координационном совете уполномоченных по правам человека предложил создать исправительные центры для осужденных на базе строек и предприятий, где сейчас заняты мигранты из Средней Азии.

«Подобная модель хорошо функционировала во времена СССР, — напомнил Макеенко. — Была централизованная система. В стране было единое планирование, велся учет, работников можно было направить на предприятия, где они были нужны. Существовали виды наказаний, не связанные с лишением свободы, например «химия». Так называли в народе спецкомендатуру. Обычно «на химию» попадали осужденные за менее тяжкие преступления на сроки до пяти лет».

Макеенко пояснил: человека, совершившего правонарушение, по решению суда присылали трудиться туда, где не хватало рабочих рук. Осужденные граждане работали, жили в общежитии, расположенном поблизости от места труда, строго соблюдали распорядок. В жилом корпусе несла вахту милиция, утром и вечером проводилась перекличка, общежитие охранялось по периметру.

Если кто-то злоупотреблял спиртным или дебоширил, его помещали в карцер. За повтор — лишали права работать за пределами колонии или тюрьмы, возвращали за решетку. Это было эффективно.

«Сегодня в свете предложения дать возможность осужденным трудиться перед нами встает множество задач. Например, обеспечение таких работников охраняемыми специальными общежитиями. Разумеется, крупные предприятия сами могут содействовать созданию колоний-поселений для обеспечения притока рабочих рук в цеха», — сказал полковник.

Эксперты оценили идею привлечения заключенных к активному труду
pixabay.com  / Pavlofox

Собеседник ФАН подчеркнул: «на поселок» переводят тех, кто себя хорошо зарекомендовал, но речь идет об осужденных на отбывание наказания в колониях общего режима. Эти люди хотят и могут заработать. Некоторые даже остаются на рабочем месте после освобождения, создают семьи и возвращаются к нормальной жизни, не испытывая проблем с адаптацией к воле по окончанию срока.

«С осужденными на принудительные работы, о труде которых говорил директор ФСИН Александр Калашников, дела обстоят сложнее. Таких в России — около 200 тысяч человек, что меньше количества гастарбайтеров приблизительно в 25 раз. Заменить всех не получится. Есть и другие подводные камни. Часть осужденных на принудительные работы — люди семейные и живут дома. Их супруги работают, дети ходят в школу. Родственники не захотят бросать все и отправляться «в ссылку» вслед за членом семьи, а осужденные не захотят уезжать от близких», — высказал свои опасения эксперт.

Макеенко также предупредил, что работодателям придется платить больше. Российские граждане, даже осужденные, весьма требовательны как к оплате своего труда, так и к условиям работы. Они — «зубастые» и умеют «качать права», подчеркнул полковник.

Кроме того, осужденные на исправительные работы просто не стремятся «искупать свою вину трудом», как этого желают отбывающие срок в колонии. По словам специалиста, задача поставлена непростая: потребуется внести изменения в закон, усилить уголовно-исполнительные инспекции, построить плотное взаимодействие УФСИН и бизнеса, — но попробовать можно.

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, в свою очередь, рассказал ФАН о преимуществах, которые может дать стране и гражданам возможность труда заключенных.

«Пока это предложение, такой законопроект в Думу не поступал. Идея видится привлекательной. Я в период руководства комитетом общественных и религиозных организаций в связи с исполнением обязанностей не раз посещал места лишения свободы и общался с заключенными. Еще тогда я заметил, что не все заключенные обеспечены рабочими местами», — признался депутат.

Эксперты оценили идею привлечения заключенных к активному труду
duma.gov.ru  / Государственная Дума

Парламентарий предостерег: идея не должна превратиться в подобие системы Нафталия Френкеля, который в 1930-е годы предложил ОГПУ использовать труд заключенных на крупных стройках СССР. Времена изменились, и сегодня такой труд должен быть обоюдно выгоден.

В трудовом законодательстве будут разработаны и приняты незначительные поправки, связанные с ограничениями для обсуждаемой категории граждан. За основу построения процесса использования труда заключенных следует брать имеющийся опыт, в том числе международный, добавил собеседник ФАН.

«Заключенные должны иметь возможность приобретать профессии, учиться. Это пригодится им в дальнейшей жизни. Наличие специальности снижает вероятность рецидива. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова точно заметила: «Не нужно всех осужденных учить шить варежки», — отметил Нилов.

Политик обратил внимание на то, что труд должен сокращать путь исправления. Человек во время работы меняется. Помимо того, что работа — полезный во всех отношениях процесс, в местах лишения свободы это еще и аргумент в пользу условно-досрочного освобождения. А также создания финансовой «подушки» к моменту выхода из колонии или тюрьмы.

Среди прочих очевидных плюсов подобного труда — накопление рабочего стажа у осужденных и формирование пенсии. Ведь трудовое законодательство актуально в отношении всех граждан нашей страны.

«Конечно, некоторые заключенные не захотят трудиться. Подходить к этому вопросу следует осторожно. В первую очередь надо предоставить возможность работать тем, кто к этому стремится. Конечно, речь идет о тех осужденных, которые не совершали тяжких преступлений, не имеют нареканий от руководства исправительных заведений в части дисциплины. Подход должен быть индивидуальным», — сделал вывод собеседник ФАН.

Ярослав Нилов добавил, что на предприятиях и стройках нашей страны не хватает рабочих рук. Вполне логично было бы не привлекать для заполнения рабочих мест жителей ближнего зарубежья, а дать возможность работать российским гражданам.

работа ярослав нилов фсин заключенные колонии василий макеенко
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Все новости / Общество / Депутат Госдумы и ветеран ФСИН оценили идею привлекать заключенных к «стройкам века»
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