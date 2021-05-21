Музыкальный критик Соседов: Песня Манижи — безвкусица, оскорбляющая русскую женщину

Номер Манижи на Евровидении находится за гранью вкуса: там нет музыки, только набор слов, оскорбительный для русской женщины. Таким мнением на пресс-конференции сетевого издания «Слово и дело», которая прошла при поддержке Медиагруппы «Патриот», поделился музыкальный критик Сергей Соседов.

В Роттердаме определились все финалисты песенного конкурса «Евровидение-2021». На сцене 22 мая выступят конкурсанты из 26 стран, включая представительницу от России Манижу с композицией Russian Woman.

После выхода в финал Манижа поднялась в рейтинге у официальных букмекеров конкурса на одну строчку — с 11 на 10 место. Главным фаворитом по-прежнему считается рок-группа из Италии Måneskin.

Сергей Соседов считает, что убедительный претендент на победу — это 18-летняя мальтийская певица Дестини Чукуньере. Также критик отметил номера Литвы, Израиля и Дании, не сумевшей пробиться в финал конкурса.

«Хит у мальтийской исполнительницы потрясающий: у певицы сильный вокал и прекрасный позитивный номер. В этом году мне понравилась Литва, которая много лет отправляла на Евровидение неинтересных исполнителей. Понравилась также Эдэн Алене из Израиля — замечательное исполнение, но Израиль не получит высоких баллов, так как он победил два года назад. Бельгийская группа хорошая, исповедует старые музыкальные традиции. Норвежец вполне достойный. Жаль, что в финал не прошла группа из Дании, которая выступала во втором полуфинале. Всему виной — новое Евровидение, которое не признает старую музыку — на этот раз 80-х годов, — но датская песня — это несомненный хит», — сказал Соседов.

facebook.com / Сергей Соседов

Эксперт подчеркнул, что сейчас Евровидению в первую очередь интересны не хиты, а эффектные шоу.

«Нужны постановки, как, например, у греческой певицы Стефани Либеракакис. У нее технологически сложный номер — она ходила по ступеням, ее окружали инсталляции. То же самое было у Сережи Лазарева, когда он кувыркался. У Стефании я помню только постановку, но не песню. Македонец тоже не попал в финал, хотя показал идеальный вокал с правильным дыханием», — отметил критик.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

О Маниже Соседов отзывается критично. Он, признался, что не понимает, как певица попала на Евровидение с номером, который, по его мнению, лишен вкуса и мелодии.

«Она вообще не должна была ехать. У нее не песня, а набор слов, который к тому же оскорбителен для русской женщины. У нас не учитывают мнения. Если Первый канал решил, что Манижа должна была поехать, все должны были согласиться. Такого быть не должно. Песню из большого количества предложенных вариантов должна выбирать публика. То, что устроил Первый канал, не имеет никакого отношения к национальному отбору. Ведь отбор — это не тогда, когда нужно выбрать что-то лучшее из плохих песен, в нем должны участвовать 15-20 артистов с разными жанрами. Огромный выбор должен быть», — считает Соседов.

Критик признался, что ему звонили десятки профессиональных артистов, которые интересовались возможностью подать заявку на отбор для дальнейшего участия в Евровидении.

«У меня спрашивают, как подать заявку, куда посылать заявку и кому, на что я отвечал, что можно ее не посылать, так как у нас все решает телевидение. Эти заявки все равно никому не покажут. Александр Панайотов мечтает попасть на Евровидение, вы слышали хоть одну его песню для отбора? Почему его не пригласили, что это за подход? Пусть [Константин] Эрнст не вешает лапшу на уши. Три человека — это не выбор, это ноль. Сомнительный репертуар», — признался он.

Prt Scr youtube.com / Eurovision Song Contest

В заключение Соседов отметил, что необходимо разобраться, почему в качестве участницы выбрали Манижу, кто за это заплатил.

«Думаю, специально такой провокационный номер был отправлен, чтобы был шум. Отвратительный номер. Но факт есть факт — общественность не смогла этому противостоять, и Манижа поехала с ужасным номером на Евровидение. Может быть, она в тренде Евровидения — якобы толерантность и стирание гендерных различий», — подытожил критик.

Финал Евровидения-2021 состоится 22 мая в 22:00 по московскому времени. В музыкальной схватке сойдутся 26 конкурсантов: 20 отобранных в ходе двух полуфиналов, представитель Нидерландов (страны — хозяйки 65-го конкурса) и пять участников из стран — основательниц Евровидения (Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция).

Ранее известный блогер Вадим Манукян назвал главных фаворитов Евровидения-2021 и оценил шансы Манижи в финале.