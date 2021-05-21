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18:21
Политика
Байден назвал американских студентов скучными из-за своей неудачной шутки
18:21
Ближний Восток
Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента
18:21
Экономика
Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
18:20
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
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18:00
Шоу-бизнес
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17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
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Двое школьников найдены мертвыми в Московской области

Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Раменское, 21 мая. Двое несовершеннолетних парней погибли от отравления неизвестным веществом. Как стало известно ФАН, непонятное зелье школьники купили скорее всего через интернет.

В дежурную часть городского округа Раменское 20 мая поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. Звонивший мужчина рассказал, что нашел по месту проживания в поселке Всесоюзного электротехнического института имени Ленина труп своего сына и его друга. На место возможного преступления выдвинулись стражи порядка, следователи СК и медики. После осмотра тел врачи констатировали смерть школьников.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Мы установили, что двое мальчиков скорее всего скончались от передозировки наркотиками, — рассказал ФАН источник в полиции Московской области. — Они состояли на всевозможных учетах, а один из них проходил по судебному процессу за вооруженный разбой».

Стражи порядка изъяли с места происшествия пакет с веществом белого цвета. Его отправили на экспертизу. Но бывалые оперативники уверены, что там находится наркотическое вещество.

Один из умерших, 16-летний школьник, воспитывался отцом. Родитель работает водителем одного из престижных московских отелей. Второй пострадавший, которому 15 лет, воспитывался мамой, которая трудится страховым агентом в одной из ведущих компаний России. Парень был зарегистрирован в Краснодаре.

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