Двое школьников найдены мертвыми в Московской области

Раменское, 21 мая. Двое несовершеннолетних парней погибли от отравления неизвестным веществом. Как стало известно ФАН, непонятное зелье школьники купили скорее всего через интернет.

В дежурную часть городского округа Раменское 20 мая поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. Звонивший мужчина рассказал, что нашел по месту проживания в поселке Всесоюзного электротехнического института имени Ленина труп своего сына и его друга. На место возможного преступления выдвинулись стражи порядка, следователи СК и медики. После осмотра тел врачи констатировали смерть школьников.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Мы установили, что двое мальчиков скорее всего скончались от передозировки наркотиками, — рассказал ФАН источник в полиции Московской области. — Они состояли на всевозможных учетах, а один из них проходил по судебному процессу за вооруженный разбой».

Стражи порядка изъяли с места происшествия пакет с веществом белого цвета. Его отправили на экспертизу. Но бывалые оперативники уверены, что там находится наркотическое вещество.

Один из умерших, 16-летний школьник, воспитывался отцом. Родитель работает водителем одного из престижных московских отелей. Второй пострадавший, которому 15 лет, воспитывался мамой, которая трудится страховым агентом в одной из ведущих компаний России. Парень был зарегистрирован в Краснодаре.