Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента

Бейрут, 21 мая. Премьер-министр Ливана Саад Харири не может собрать правительство, которое способно вывести страну из финансового кризиса. Политический приговор главе кабмина содержится в письме президента Мишеля Ауна.

Документ был направлен в парламент в пятницу для обсуждения, которое назначено на 22 мая.

«Стало очевидно, что назначенный премьер-министр не в состоянии сформировать правительство, способное к спасению экономики и конструктивным контактам с иностранными финансовыми учреждениями, международными фондами и странами-донорами», — заявил Мишель Аун.

Назначенный в октябре 2020 года главой ливанского кабмина Саад Харири так и не смог сформировать кабинет, несмотря на весь свой предыдущий опыт. Политик занимал должность премьера с декабря 2016 по январь 2020 года — тогда он ушел в отставку после двухнедельных протестов, начавшихся в декабре 2019-го и вызванных введенным налогом на мессенджеры.

Политический кризис

После ухода Харири премьер-министром был назначен Хасан Диаб, которого поддержал ряд политических группировок. Но в скором времени начались проблемы.

7 марта 2020 года новый премьер-министр сказал, что страна не имеет достаточных резервов для выплаты 1,2 млрд долларов обязательств по евробондам и объявил о намерениях провести переговоры о реструктуризации внешнего долга.

Очередное потрясение произошло 4 августа 2020 года. Тогда в порту Бейрута прогремели мощные взрывы, повлекшие за собой множество жертв.

Последовавшие митинги против правящих элит привели к отставке кабмина Диаба, и президент предложил Сааду Харири вернуться в большую политику, поручив ему сформировать новый состав правительства. К концу прошлого года тот представил 18 кандидатур на должности министров, но список был отклонен под давлением парламента.

#Lebanon: Final US Warning For Politicians Obstructing Government Formation https://t.co/ycbDbCGphD — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) April 15, 2021

С тех пор политический кризис только усилился и усугубил экономические проблемы, которые довели страну до предбанкротного состояния.

Экономический крах

В начале апреля 2021 года временно исполняющий обязанности министра финансов Ливана Гази Вазни заявил, что к концу мая у официального Бейрута закончится валюта для закупки ключевых импортных товаров.

#Lebanon Authorities to IMF in Oct 2019"



"Banking sector is well-capitalized, with capital adequacy

substantially above minimum levels required by Basel III.



Risk weights on bank holdings of BdL debt are appropriate given the BdL’s placement of its reserves in safe assets" — EHSANI22 (@EHSANI221) May 16, 2021

Причиной истощения долларового запаса стала остановка притока капитала, на которую финансисты обратили внимание еще в октябре 2019 года. Финансовая пробка вызвала сбои в банковском секторе и увеличила внешний долг страны.

Ситуация усугубилась пандемией коронавируса, которая ударила по туристическому сектору. Количество туристов сократилось на 71,5% в годовом исчислении. Из-за этого снизилась активность частного сектора.

Кризисные явления легли тяжким бременем на и без того шаткое финансовое положение государства. По итогам 2020 года реальный ВВП страны снизился на 19,2%. Это падение выглядит особо критичным на фоне аналогичного снижения на 6,7% в 2019 году.

Отказ Запада

Комплекс проблем привел к уменьшению налоговых отчислений и сократил возможности для финансового маневра властей.

Бейрут пытался обратиться за помощью к другим государствам. Но страны-доноры выставили ливанским властям условие помощи — формирование жизнеспособного кабинета технократов или эффективных менеджеров, которые способны переломить ситуацию.

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) также не увенчались успехом, а поддерживавшие Ливан в прежние времена страны Персидского залива теперь неохотно идут на уступки из-за растущего влияния проиранской «Хезболлы», поскольку коалиция арабских государств конфликтует с Тегераном.

Так или иначе, сейчас Бейрут оказался в трудной ситуации. Продолжающийся политический кризис завел ливанские власти в тупик, из которого уже трудно выбраться.