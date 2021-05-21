Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
19:02
Экономика
Россия способна занять до 20% мирового рынка СПГ
Все новости
21 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
19:02
Экономика
Россия способна занять до 20% мирового рынка СПГ
Все новости

Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента

Ближний Восток
Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Бейрут, 21 мая. Премьер-министр Ливана Саад Харири не может собрать правительство, которое способно вывести страну из финансового кризиса. Политический приговор главе кабмина содержится в письме президента Мишеля Ауна.

Документ был направлен в парламент в пятницу для обсуждения, которое назначено на 22 мая.

«Стало очевидно, что назначенный премьер-министр не в состоянии сформировать правительство, способное к спасению экономики и конструктивным контактам с иностранными финансовыми учреждениями, международными фондами и странами-донорами», — заявил Мишель Аун.

Назначенный в октябре 2020 года главой ливанского кабмина Саад Харири так и не смог сформировать кабинет, несмотря на весь свой предыдущий опыт. Политик занимал должность премьера с декабря 2016 по январь 2020 года — тогда он ушел в отставку после двухнедельных протестов, начавшихся в декабре 2019-го и вызванных введенным налогом на мессенджеры.

Политический кризис

После ухода Харири премьер-министром был назначен Хасан Диаб, которого поддержал ряд политических группировок. Но в скором времени начались проблемы.

7 марта 2020 года новый премьер-министр сказал, что страна не имеет достаточных резервов для выплаты 1,2 млрд долларов обязательств по евробондам и объявил о намерениях провести переговоры о реструктуризации внешнего долга.

Очередное потрясение произошло 4 августа 2020 года. Тогда в порту Бейрута прогремели мощные взрывы, повлекшие за собой множество жертв.

Последовавшие митинги против правящих элит привели к отставке кабмина Диаба, и президент предложил Сааду Харири вернуться в большую политику, поручив ему сформировать новый состав правительства. К концу прошлого года тот представил 18 кандидатур на должности министров, но список был отклонен под давлением парламента.

С тех пор политический кризис только усилился и усугубил экономические проблемы, которые довели страну до предбанкротного состояния.

Экономический крах

В начале апреля 2021 года временно исполняющий обязанности министра финансов Ливана Гази Вазни заявил, что к концу мая у официального Бейрута закончится валюта для закупки ключевых импортных товаров.

Причиной истощения долларового запаса стала остановка притока капитала, на которую финансисты обратили внимание еще в октябре 2019 года. Финансовая пробка вызвала сбои в банковском секторе и увеличила внешний долг страны.

Ситуация усугубилась пандемией коронавируса, которая ударила по туристическому сектору. Количество туристов сократилось на 71,5% в годовом исчислении. Из-за этого снизилась активность частного сектора.

Кризисные явления легли тяжким бременем на и без того шаткое финансовое положение государства. По итогам 2020 года реальный ВВП страны снизился на 19,2%. Это падение выглядит особо критичным на фоне аналогичного снижения на 6,7% в 2019 году.

Отказ Запада

Комплекс проблем привел к уменьшению налоговых отчислений и сократил возможности для финансового маневра властей.

Бейрут пытался обратиться за помощью к другим государствам. Но страны-доноры выставили ливанским властям условие помощи — формирование жизнеспособного кабинета технократов или эффективных менеджеров, которые способны переломить ситуацию.

Переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) также не увенчались успехом, а поддерживавшие Ливан в прежние времена страны Персидского залива теперь неохотно идут на уступки из-за растущего влияния проиранской «Хезболлы», поскольку коалиция арабских государств конфликтует с Тегераном.

Так или иначе, сейчас Бейрут оказался в трудной ситуации. Продолжающийся политический кризис завел ливанские власти в тупик, из которого уже трудно выбраться.

правительство ливан кризис
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 106094 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 48100 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 42014 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Ближний Восток / Не сумевший собрать кабмин премьер Ливана теряет доверие президента
Рейтинг@Mail.ru