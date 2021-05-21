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21 мая 19:49
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новостей
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
19:02
Экономика
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Встреча Салеха с послом США и премьер в Бани Валиде — что произошло в Ливии 20 мая

Ливия
Встреча Салеха с послом США и премьер в Бани Валиде — что произошло в Ливии 20 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 20 мая 2021 года.

 

Визит премьер-министра в Бани Валид

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба в сопровождении ряда министров прибыл в город Бани Валид, чтобы ознакомиться с условиями жизни граждан и осмотреть объекты обслуживания.

Дабиба встретился с мэром, членами муниципального совета, видными деятелями и старейшинами. Он посетил ковровую фабрику и проинспектировал ряд приостановленных проектов в городе.

Премьер поучаствовал в церемонии выпуска студентов университета Бани Валид. В своей речи он пожелал им успехов в карьере, подтвердив, что правительство приложит усилия для поддержки молодежи во всех областях. Он подчеркнул необходимость достижения окончательного примирения, основанного на справедливости, соблюдении закона и возмещении ущерба.

 

Происшествия

Экипаж итальянского военного корабля Saint George обыскал торговое судно «Клин М», направлявшееся в Бенгази и следующее под тоголезским флагом, сообщили представители военной операции ЕС «Ирини» по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию. В ходе проверки ничего подозрительного на борту не обнаружено.

Сотрудники Отдела по расследованию и аресту Полицейского управления Бенгази задержали группировку, причастную к грабежам, вымогательствам и незаконному обороту наркотиков. У преступников обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические вещества.

 

Политика

Председатель Палаты представителей Агила Салех встретился с послом США в Ливии Ричардом Норландом. Стороны затронули развитие ситуации в стране, местные и международные усилия по реализации Дорожной карты. Посол подчеркнул, что утверждение конституционной базы для проведения выборов и госбюджета является неотъемлемой частью компетенции парламента.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба обсудил по телефону со своим тунисским коллегой Хишамом Машиши способы поддержки и развития сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи встретился с послом Евросоюза в Ливии Хосе Сабаделем, который проинформировал его об открытии посольства ЕС в Ливии и получении разрешения на начало работы.

Сотрудники Миссии ЕС по приграничной помощи (EUBAM) в Ливии впервые с 2014 года посетили КПП Рас Джадир. Цель визита — напрямую услышать мнение ливийских пограничников, чтобы оказать им необходимую поддержку.

Член президентского совета Абдалла аль-Лафи встретился с главой Отдела институтов безопасности Миссии ООН в Ливии Салимом Раадом и сопровождающей его делегацией. Стороны обсудили деятельность Военного комитета «5+5» и открытие трассы, соединяющей восток и запад страны.

«Открытие и обеспечение безопасности прибрежной дороги и успех комитета «5+5» в выполнении возложенной на него задачи будут способствовать укреплению доверия между двумя сторонами и станут началом пути к объединению военного ведомства и обеспечению свободных и справедливых выборов в конце года», — заявил аль-Лафи во время встречи.

Глава МИД Наджла Мангуш в телефонном разговоре с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом затронула последние события в Ливии и положительную роль, которую может сыграть ЕС в урегулировании кризиса.

Делегация во главе с генеральным директором Министерства иностранных и европейских дел Республики Мальта Кристофером Кутайяром посетила Триполи и Бенгази с целью начать подготовку к открытию консульства Мальты в городе Бенгази.

Члены комитета по отбору кандидатов на занятие суверенных должностей Высшего государственного совета (ВГС) встретились с комитетом Палаты представителей, отвечающим за рассмотрение претендентов. Обсуждение направлено на то, чтобы прийти к консенсусу в отношении оставшихся постов.

Депутаты и сотрудники канцелярии Палаты представителей в Триполи отпраздновали Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Во время торжества первый заместитель председателя Палаты представителей Фаузи Нувайри оценил работу сотрудников за прошедший период и отметил роль парламента на текущем этапе.

Глава Высшей избирательной комиссии Имад ас-Саих заявил, что проведение декабрьских выборов зависит от создания благоприятного правового климата и согласования конституционной базы до середины июля. Он добавил, что комиссия на 90% завершила подготовку к избирательному процессу.

 

Экономика

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж встретился с послом Республики Алжир в Ливии Камалем Хеджази и обсудил с ним пути оптимизации торговых отношений и целевые проекты в южных регионах. Особое внимание стороны уделили механизму торгового обмена и поддержке частного бизнеса, а также совместному экономическому форуму, который состоится в конце мая.

Премьер-министр Туниса Хишам Машиши прибудет в Ливию в конце текущей недели во главе делегации, состоящей из тысячи предпринимателей. Визит должен был состояться еще в марте, но по ряду причин его отложили. Ожидается, что во время пребывания в стране глава тунисского правительства встретится с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой.

Компания General Electric объявила о начале строительства аварийной электростанции на западе Триполи мощностью 670 мегаватт. Проект реализуется немецким консорциумом Siemens и турецкой организацией ENKA.

 

Общество

Министр внутренних дел Халид Мазин совершил инспекционную поездку по городу Бани Валид, чтобы ознакомиться с работой Управления безопасности.

Министр здравоохранения Али аз-Занати на встрече со своим тунисским коллегой Фаузи Махди рассмотрел механизм активации соглашений, заключенных между двумя странами, сотрудничество в области производства лекарств и в борьбе с новыми заболеваниями, а также поиск решений по выплате долгов, возникших в связи с лечением ливийцев в медучреждениях Туниса.

120 тысяч доз вакцины против COVID-19 доставлены в Ливию в рамках сотрудничества с организацией COVAX, сообщил пресс-секретарь ПНЕ Мухаммад Хаммуда.

«Что касается китайской вакцины, 150 тысяч доз уже распределены по всем центрам вакцинации в различных регионах Ливии», — добавил представитель правительства.

ливия дайджест
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