Встреча Салеха с послом США и премьер в Бани Валиде — что произошло в Ливии 20 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 20 мая 2021 года.

Визит премьер-министра в Бани Валид

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба в сопровождении ряда министров прибыл в город Бани Валид, чтобы ознакомиться с условиями жизни граждан и осмотреть объекты обслуживания.

Дабиба встретился с мэром, членами муниципального совета, видными деятелями и старейшинами. Он посетил ковровую фабрику и проинспектировал ряд приостановленных проектов в городе.

Премьер поучаствовал в церемонии выпуска студентов университета Бани Валид. В своей речи он пожелал им успехов в карьере, подтвердив, что правительство приложит усилия для поддержки молодежи во всех областях. Он подчеркнул необходимость достижения окончательного примирения, основанного на справедливости, соблюдении закона и возмещении ущерба.

Происшествия

Экипаж итальянского военного корабля Saint George обыскал торговое судно «Клин М», направлявшееся в Бенгази и следующее под тоголезским флагом, сообщили представители военной операции ЕС «Ирини» по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию. В ходе проверки ничего подозрительного на борту не обнаружено.

Сотрудники Отдела по расследованию и аресту Полицейского управления Бенгази задержали группировку, причастную к грабежам, вымогательствам и незаконному обороту наркотиков. У преступников обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические вещества.

Политика

Председатель Палаты представителей Агила Салех встретился с послом США в Ливии Ричардом Норландом. Стороны затронули развитие ситуации в стране, местные и международные усилия по реализации Дорожной карты. Посол подчеркнул, что утверждение конституционной базы для проведения выборов и госбюджета является неотъемлемой частью компетенции парламента.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба обсудил по телефону со своим тунисским коллегой Хишамом Машиши способы поддержки и развития сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи встретился с послом Евросоюза в Ливии Хосе Сабаделем, который проинформировал его об открытии посольства ЕС в Ливии и получении разрешения на начало работы.

Сотрудники Миссии ЕС по приграничной помощи (EUBAM) в Ливии впервые с 2014 года посетили КПП Рас Джадир. Цель визита — напрямую услышать мнение ливийских пограничников, чтобы оказать им необходимую поддержку.

لأول مرة منذ عام 2014، @EUBAMLibya تزور معبر رأس اجدير الحدودي مع تونس. هذه الزيارة فرصة ثمينة للاستماع مباشرةَ الى شركائنا الليبيين في مجال أمن الحدود مما يساعدنا في توجيه الدعم الذي يمكننا تقديمه لهم @GovernmentLY

للاطلاع علي المزيد: https://t.co/qHsubUBqNA — EUBAM Libya (@EUBAMLibya) May 20, 2021

Член президентского совета Абдалла аль-Лафи встретился с главой Отдела институтов безопасности Миссии ООН в Ливии Салимом Раадом и сопровождающей его делегацией. Стороны обсудили деятельность Военного комитета «5+5» и открытие трассы, соединяющей восток и запад страны.

«Открытие и обеспечение безопасности прибрежной дороги и успех комитета «5+5» в выполнении возложенной на него задачи будут способствовать укреплению доверия между двумя сторонами и станут началом пути к объединению военного ведомства и обеспечению свободных и справедливых выборов в конце года», — заявил аль-Лафи во время встречи.

اللافي يناقش مع وفد من البعثة الأممية فتح الطريق الساحلي وتوحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية

https://t.co/JS11c9GfI2#ليبيا pic.twitter.com/khA9WUso6j — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 20, 2021

Глава МИД Наджла Мангуш в телефонном разговоре с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом затронула последние события в Ливии и положительную роль, которую может сыграть ЕС в урегулировании кризиса.

☎️ Cordial telephone conversation between Foreign Minister @Christodulides and Libyan counterpart #NajlaMangoush. Discussions on latest developments in #Libya and on positive role #EU can play. pic.twitter.com/LfEjwenfDE — Cyprus MFA (@CyprusMFA) May 20, 2021

Делегация во главе с генеральным директором Министерства иностранных и европейских дел Республики Мальта Кристофером Кутайяром посетила Триполи и Бенгази с целью начать подготовку к открытию консульства Мальты в городе Бенгази.

#تايمز_أوف_مالطا : مالطا على إستعداد كامل لافتتاح قنصلية في مدينة بنغازي وإعادة إعمار المدينة

المزيد من التفاصيل:https://t.co/HN5AT9DONB#صدى #ليبيا — صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) May 20, 2021

Члены комитета по отбору кандидатов на занятие суверенных должностей Высшего государственного совета (ВГС) встретились с комитетом Палаты представителей, отвечающим за рассмотрение претендентов. Обсуждение направлено на то, чтобы прийти к консенсусу в отношении оставшихся постов.

Депутаты и сотрудники канцелярии Палаты представителей в Триполи отпраздновали Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). Во время торжества первый заместитель председателя Палаты представителей Фаузи Нувайри оценил работу сотрудников за прошедший период и отметил роль парламента на текущем этапе.

Глава Высшей избирательной комиссии Имад ас-Саих заявил, что проведение декабрьских выборов зависит от создания благоприятного правового климата и согласования конституционной базы до середины июля. Он добавил, что комиссия на 90% завершила подготовку к избирательному процессу.

Экономика

Министр экономики и торговли Мухаммад аль-Хувейдж встретился с послом Республики Алжир в Ливии Камалем Хеджази и обсудил с ним пути оптимизации торговых отношений и целевые проекты в южных регионах. Особое внимание стороны уделили механизму торгового обмена и поддержке частного бизнеса, а также совместному экономическому форуму, который состоится в конце мая.

#الحويج يبحث مع سفير الجزائر لدى ليبيا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

المزيد من التفاصيل:https://t.co/uuUFQ63XS3#صدى #ليبيا — صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) May 20, 2021

Премьер-министр Туниса Хишам Машиши прибудет в Ливию в конце текущей недели во главе делегации, состоящей из тысячи предпринимателей. Визит должен был состояться еще в марте, но по ряду причин его отложили. Ожидается, что во время пребывания в стране глава тунисского правительства встретится с премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой.

Компания General Electric объявила о начале строительства аварийной электростанции на западе Триполи мощностью 670 мегаватт. Проект реализуется немецким консорциумом Siemens и турецкой организацией ENKA.

الشروع في تنفيذ مشروع محطة كهرباء غرب #طرابلس https://t.co/7oBr3ERorh #ليبيا — ‎ليبيا أوبزرڤر - The Libya Observer (@lyobserver_ar) May 20, 2021

Общество

Министр внутренних дел Халид Мазин совершил инспекционную поездку по городу Бани Валид, чтобы ознакомиться с работой Управления безопасности.

Министр здравоохранения Али аз-Занати на встрече со своим тунисским коллегой Фаузи Махди рассмотрел механизм активации соглашений, заключенных между двумя странами, сотрудничество в области производства лекарств и в борьбе с новыми заболеваниями, а также поиск решений по выплате долгов, возникших в связи с лечением ливийцев в медучреждениях Туниса.

120 тысяч доз вакцины против COVID-19 доставлены в Ливию в рамках сотрудничества с организацией COVAX, сообщил пресс-секретарь ПНЕ Мухаммад Хаммуда.

«Что касается китайской вакцины, 150 тысяч доз уже распределены по всем центрам вакцинации в различных регионах Ливии», — добавил представитель правительства.