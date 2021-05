Встреча Салеха с послом США и премьер в Бани Валиде — что произошло в Ливии 20 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 20 мая 2021 года.

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба в сопровождении ряда министров прибыл в город Бани Валид, чтобы ознакомиться с условиями жизни граждан и осмотреть объекты обслуживания.

Дабиба встретился с мэром, членами муниципального совета, видными деятелями и старейшинами. Он посетил ковровую фабрику и проинспектировал ряд приостановленных проектов в городе.

Премьер поучаствовал в церемонии выпуска студентов университета Бани Валид. В своей речи он пожелал им успехов в карьере, подтвердив, что правительство приложит усилия для поддержки молодежи во всех областях. Он подчеркнул необходимость достижения окончательного примирения, основанного на справедливости, соблюдении закона и возмещении ущерба.

Экипаж итальянского военного корабля Saint George обыскал торговое судно «Клин М», направлявшееся в Бенгази и следующее под тоголезским флагом, сообщили представители военной операции ЕС «Ирини» по контролю за эмбарго на поставки оружия в Ливию. В ходе проверки ничего подозрительного на борту не обнаружено.

Сотрудники Отдела по расследованию и аресту Полицейского управления Бенгази задержали группировку, причастную к грабежам, вымогательствам и незаконному обороту наркотиков. У преступников обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы и наркотические вещества.

Председатель Палаты представителей Агила Салех встретился с послом США в Ливии Ричардом Норландом. Стороны затронули развитие ситуации в стране, местные и международные усилия по реализации Дорожной карты. Посол подчеркнул, что утверждение конституционной базы для проведения выборов и госбюджета является неотъемлемой частью компетенции парламента.

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба обсудил по телефону со своим тунисским коллегой Хишамом Машиши способы поддержки и развития сотрудничества между двумя странами в различных областях.

Глава Президентского совета Ливии Мухаммад аль-Манфи встретился с послом Евросоюза в Ливии Хосе Сабаделем, который проинформировал его об открытии посольства ЕС в Ливии и получении разрешения на начало работы.

Сотрудники Миссии ЕС по приграничной помощи (EUBAM) в Ливии впервые с 2014 года посетили КПП Рас Джадир. Цель визита — напрямую услышать мнение ливийских пограничников, чтобы оказать им необходимую поддержку.

Член президентского совета Абдалла аль-Лафи встретился с главой Отдела институтов безопасности Миссии ООН в Ливии Салимом Раадом и сопровождающей его делегацией. Стороны обсудили деятельность Военного комитета «5+5» и открытие трассы, соединяющей восток и запад страны.

Глава МИД Наджла Мангуш в телефонном разговоре с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом затронула последние события в Ливии и положительную роль, которую может сыграть ЕС в урегулировании кризиса.

