Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга

Киев, 21 мая. Всеукраинский референдум похож на инструмент, который находится в руках хирурга. К такому выводу пришел спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Украинский президент Владимир Зеленский ранее предложил провести очередной всеукраинский референдум для урегулирования ситуации в Донбассе. Инициативу глава государства озвучил на конференции по итогам двух лет работы.

«Референдум я люблю сравнивать со скальпелем — в руках хирурга это может спасти страну… Важно, чтобы он не попал в плохие руки», — заявил Разумков, комментируя предложение президента.

Спикер напомнил, что в свое время референдум помог Украине обрести независимость.

Бывший депутат Рады Алексей Журавко одним словом охарактеризовал планы Зеленского на референдум по Донбассу.