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Майнеры Ethereum рекордно заработали на обвале рынка криптовалют
18:20
Общество
Дмитрий Колдун назвал слабым второй полуфинал Евровидения
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
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Политика
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Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины

  /   Обновлено: 21 мая 2021 18:11
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
kremlin.ru  /  Пресс-служба Президента России

Киев, 21 мая. Хочется верить, что президент Украины Владимир Зеленский в скором времени осознает важность диалога с Россией, заявил глава политсовета партии ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Депутат высказал заинтересованность в восстановлении отношений между Киевом и Москвой. Также он надеется, что украинские власти возьмутся за голову и начнут исполнять обязанности, взятые на себя в рамках минских переговоров.

Ранее генпрокуратура заподозрила Медведчука в госизмене и «покушении» на национальные ресурсы Крыма. Политик считает происходящее частью репрессий с целью избавиться от конкуренции.

Сегодня суд в Киеве постановил оставить в силе меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную в отношении политика. Сам Медведчук решение принял и заявил, что продолжит выполнять предписания, в частности носить электронный браслет.

медведчук ОПЗЖ Россия и украина
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