WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным

Москва, 21 мая. Представители приложения WhatsApp опровергли сообщения, в которых говорилось, что мессенджер станет платным.

Мошенники воспользовались временем, когда WhatsApp обновил правила конфиденциальности. Они начали рассылать пользователям, преимущественно пенсионерам, «письма счастья» о том, что приложение станет платным.

«Содержание этих сообщений не соответствует действительности», — передает заявление РИА Новости.

Сейчас специалисты WhatsApp готовят новую опцию, которая позволит лучше работать с чатами.