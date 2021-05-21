«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги

Санкт-Петербург, 21 мая. Власти Петербурга должны выставить Конюшенное Ведомство на торги, чтобы остановить трагическое разрушение памятника. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что городское руководство должно решить судьбу Конюшенного Ведомства в ближайшее время. Журналисты издания «ПетербурНьюс» поинтересовались, что думает Евгений Пригожин по этой теме.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий бизнесмена. По его словам, реконструкция памятника архитектуры может нанести серьезный ущерб городскому бюджету. Поэтому властям Петербурга следует выставить Конюшенное Ведомство на торги, чтобы сохранить здание. Предприниматель также предложил депутату Вишневскому работу в своей структуре.

«В части Конюшенного Ведомства я абсолютно согласен с господином Вишневским. Город не должен за собой таскать руины. Это ложится непреодолимым бременем на бюджет. Действительно, еще в 2018 году я подавал заявку на реконструкцию Конюшенного Ведомства. Но воз и ныне там. Город так или иначе должен выставить Конюшенное Ведомство на торги для реализации права на имущество, и не только получить деньги в бюджет, но и остановить трагическое разрушение памятника. В случае, если это будет сделано, я готов помочь городу и участвовать в торгах. Кстати, в моей инвестиционной компании есть вакансия специалиста по охране памятников. Если Борис Лазаревич проявит интерес, у него будет уникальная возможность перейти от слов к делу», — заявил Евгений Пригожин.

Стоит отметить, что здание Конюшенного Ведомства возвели еще в XVIII веке. При Петре I тут были главные императорские конюшни. Сейчас это напоминает груду развалин.