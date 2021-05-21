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21 мая 18:21
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новостей
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
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Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
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Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
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«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги

Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
ТАСС  /  Метцель Михаил

Санкт-Петербург, 21 мая. Власти Петербурга должны выставить Конюшенное Ведомство на торги, чтобы остановить трагическое разрушение памятника. Об этом сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Борис Вишневский заявил, что городское руководство должно решить судьбу Конюшенного Ведомства в ближайшее время. Журналисты издания «ПетербурНьюс» поинтересовались, что думает Евгений Пригожин по этой теме.

Пресс-служба компании «Конкорд» обнародовала комментарий бизнесмена. По его словам, реконструкция памятника архитектуры может нанести серьезный ущерб городскому бюджету. Поэтому властям Петербурга следует выставить Конюшенное Ведомство на торги, чтобы сохранить здание. Предприниматель также предложил депутату Вишневскому работу в своей структуре.

«В части Конюшенного Ведомства я абсолютно согласен с господином Вишневским. Город не должен за собой таскать руины. Это ложится непреодолимым бременем на бюджет. Действительно, еще в 2018 году я подавал заявку на реконструкцию Конюшенного Ведомства. Но воз и ныне там. Город так или иначе должен выставить Конюшенное Ведомство на торги для реализации права на имущество, и не только получить деньги в бюджет, но и остановить трагическое разрушение памятника. В случае, если это будет сделано, я готов помочь городу и участвовать в торгах. Кстати, в моей инвестиционной компании есть вакансия специалиста по охране памятников. Если Борис Лазаревич проявит интерес, у него будет уникальная возможность перейти от слов к делу», — заявил Евгений Пригожин.

Стоит отметить, что здание Конюшенного Ведомства возвели еще в XVIII веке. При Петре I тут были главные императорские конюшни. Сейчас это напоминает груду развалин.

пригожин вишневский конюшенное ведомство
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