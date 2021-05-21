Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров

Москва, 21 мая. Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» получил государственную регистрацию на производство своего нового пульсоксиметра Sensorex.

Высокоточное устройство можно использовать для наблюдения за пациентами с коронавирусной инфекцией. Sensorex способен отслеживать уровень насыщения крови кислородом. Этот показатель считается жизненно важным при COVID-19.

Гаджет может работать как от сети, так и от аккумулятора. Время работы пульсоксиметра составляет восемь часов. Прибор можно подсоединить к компьютеру для передачи данных на него, сообщили разработчики.

Правительство Петербурга начало бесплатно выдавать пульсоксиметр заразившимся коронавирусом горожанам. Устройство дается во временное пользование пациентам, которые проходят лечение дома.