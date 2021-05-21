Соседову не понравились заигрывания Манижи с европейскими ценностями

Москва, 21 мая. Российский музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певица Манижа Сангин выступила на сцене Евровидения с ужасной песней, унижающей достоинство россиянок.

Сергей Соседов принял участие в посвященной Евровидению пресс-конференции, которую проводило издание «Слово и дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот». По словам эксперта, Манижа не должна была ехать на песенный конкурс, потому что ее композиция «Русская женщина» находится «за гранью вкуса».

«Набор слов, оскорбительных для русской женщины. У нас нет мнения людей, зрителей простых, и даже мнения властных структур — Совета Федерации, если все решил Первый канал несчастный. Песню должна выбирать публика из большого количества вариантов. Нельзя выбирать из трех плохих песен, должны быть 15 – 20 артистов, выступающих в разных жанрах», — отметил Соседов.

Музыкальный критик подчеркнул, что на национальном отборе почему-то не было ни Василия Вакуленко, ни Пелагеи, ни Александра Панайотова. В итоге на конкурс поехала артистка с сомнительным репертуаром. Манижа подготовила провокационный номер, в котором «заигрывает» с европейскими ценностями, что очень не понравилось эксперту.

«Может быть, она в тренде Евровидения: какая-то толерантность, стирание гендерных различий, когда женщины грубые, а мальчики мягкие», — подытожил Соседов.

Ранее певец Алексей Чумаков заявил, что отказался бы поехать на песенный конкурс, если бы поступило такое предложение. По его мнению, Евровидение может стать «могилой» артиста.