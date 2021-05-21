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новостей
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
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Соседову не понравились заигрывания Манижи с европейскими ценностями

Шоу-бизнес
Соседову не понравились заигрывания Манижи с европейскими ценностями
Федеральное агентство новостей  /  sosedov.tv / Eurovision Song Contest

Москва, 21 мая. Российский музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певица Манижа Сангин выступила на сцене Евровидения с ужасной песней, унижающей достоинство россиянок.

Сергей Соседов принял участие в посвященной Евровидению пресс-конференции, которую проводило издание «Слово и дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот». По словам эксперта, Манижа не должна была ехать на песенный конкурс, потому что ее композиция «Русская женщина» находится «за гранью вкуса».

«Набор слов, оскорбительных для русской женщины. У нас нет мнения людей, зрителей простых, и даже мнения властных структур — Совета Федерации, если все решил Первый канал несчастный. Песню должна выбирать публика из большого количества вариантов. Нельзя выбирать из трех плохих песен, должны быть 1520 артистов, выступающих в разных жанрах», отметил Соседов.

Музыкальный критик подчеркнул, что на национальном отборе почему-то не было ни Василия Вакуленко, ни Пелагеи, ни Александра Панайотова. В итоге на конкурс поехала артистка с сомнительным репертуаром. Манижа подготовила провокационный номер, в котором «заигрывает» с европейскими ценностями, что очень не понравилось эксперту.

«Может быть, она в тренде Евровидения: какая-то толерантность, стирание гендерных различий, когда женщины грубые, а мальчики мягкие», — подытожил Соседов.

Ранее певец Алексей Чумаков заявил, что отказался бы поехать на песенный конкурс, если бы поступило такое предложение. По его мнению, Евровидение может стать «могилой» артиста.

евровидение соседов Манижа
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Все новости / Шоу-бизнес / Соседову не понравились заигрывания Манижи с европейскими ценностями
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