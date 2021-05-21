Шойгу: в Сирии испытали более 300 образцов российского вооружения

Москва, 21 мая. Военная кампания на территории Сирийской Арабской Республики позволила «довести до верхней планки» свыше 300 видов российского оружия, заявил Сергей Шойгу.

Министр обороны РФ рассказал об этом на лекции марафона «Новое знание».

«Где еще можно проверить оружие? На войне. Но главная оценка ставится все-таки в зачетку там», — объяснил генерал армии Шойгу.

Он отметил, что государственные испытания и тестирование в мирных условиях тоже важны, но обкатку в боевых условиях заменить не способны.