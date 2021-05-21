Шойгу назвал главные преимущества лазерных комплексов «Пересвет»

Москва, 21 мая. Лазерные комплексы «Пересвет», находящиеся на вооружении ВКС России, обладают большим потенциалом для развития. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, российские специалисты продолжают заниматься разработкой лазерного оружия. Он подчеркнул, что если раньше подобное считалось чем-то из разряда фантастики, то на сегодняшний день является действительностью.

«Это комплексы «Пересвет», которые с одной стороны уже стоят на вооружении, с другой стороны — они не прекратили своего движения в развитии. Потому что, там очень большое поле деятельности науки», — отметил Шойгу.

В заключении глава Минобороны РФ добавил, что российская армия продолжает переход на ракетные комплексы «Авангард», параллельно с чем проходят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил свое 66-летие.