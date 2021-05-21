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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
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Шойгу назвал главные преимущества лазерных комплексов «Пересвет»

  /   Обновлено: 21 мая 2021 17:55
Армия
Шойгу назвал главные преимущества лазерных комплексов «Пересвет»
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 мая. Лазерные комплексы «Пересвет», находящиеся на вооружении ВКС России, обладают большим потенциалом для развития. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, российские специалисты продолжают заниматься разработкой лазерного оружия. Он подчеркнул, что если раньше подобное считалось чем-то из разряда фантастики, то на сегодняшний день является действительностью.

«Это комплексы «Пересвет», которые с одной стороны уже стоят на вооружении, с другой стороны — они не прекратили своего движения в развитии. Потому что, там очень большое поле деятельности науки», — отметил Шойгу.

В заключении глава Минобороны РФ добавил, что российская армия продолжает переход на ракетные комплексы «Авангард», параллельно с чем проходят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил свое 66-летие.

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