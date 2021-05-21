Шойгу объявил о начале серийного производства боевых роботов с искусственным интеллектом

Москва, 21 мая. Серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом стартовало в России. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в создании и производстве роботов достигнут серьезный прогресс, благодаря которому начались их поставки в войска.

«Началось серийное производство боевых роботов. Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать», — пояснил Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что Вооруженные силы России совершили стремительный рывок в развитии, опередив самые сильные армии мира.