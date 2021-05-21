Британцы признали, что Россия легко «выбьет зубы» США при Байдене

Лондон, 21 мая. Россия становится сильнее, пока США под руководством Джо Байдена лишь слабеют и теряют хватку, считают пользователи британского сегмента Сети.

Москва «выбьет зубы» любому противнику России, который попытается «откусить кусок» ее территорий, приводят журналисты издания из Великобритании Daily Mail заявление российского лидера Владимира Путина. Они напомнили, что президент РФ высказал подобную мысль после того, как в ходе саммита по Арктике российская и американская стороны вступили в весьма жесткую дискуссию.

Соединенные Штаты стали сами себя ненавидеть после того, как главой государства стал Джо Байден, отметили читатели британского издания, прокомментировавшие публикацию о словах Путина. Они подчеркнули, что американский международный авторитет после этого начал слабеть. Также они указали и на вооруженные силы страны, которые стремительно чахнут при нынешнем главе Белого дома.

«При Байдене американские вооруженные силы становятся все слабее и политкорректнее, а русские крепнут и свирепеют», — отметил один из британцев.

«Байден просто вынет вставную челюсть, не надо ничего выбивать», — с иронией подчеркнул другой комментатор.

Читатели Daily Mail выразили мнение, что президент РФ Владимир Путин является гораздо более сильным лидером, чем Байден, при котором все американские противники насмехаются над США. По их мнению, Россия легко «выбьет зубы» Соединенным Штатам под руководством нынешнего главы Белого дома.

Ранее жители Болгарии заявили, что после того, как Байден решил не вводить санкции против «Северного потока — 2», США должны вернуть России Аляску.