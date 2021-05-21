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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
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Общество
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Британцы признали, что Россия легко «выбьет зубы» США при Байдене

Армия
Британцы признали, что Россия легко «выбьет зубы» США при Байдене
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency

Лондон, 21 мая. Россия становится сильнее, пока США под руководством Джо Байдена лишь слабеют и теряют хватку, считают пользователи британского сегмента Сети.

Москва «выбьет зубы» любому противнику России, который попытается «откусить кусок» ее территорий, приводят журналисты издания из Великобритании Daily Mail заявление российского лидера Владимира Путина. Они напомнили, что президент РФ высказал подобную мысль после того, как в ходе саммита по Арктике российская и американская стороны вступили в весьма жесткую дискуссию.

Соединенные Штаты стали сами себя ненавидеть после того, как главой государства стал Джо Байден, отметили читатели британского издания, прокомментировавшие публикацию о словах Путина. Они подчеркнули, что американский международный авторитет после этого начал слабеть. Также они указали и на вооруженные силы страны, которые стремительно чахнут при нынешнем главе Белого дома.

«При Байдене американские вооруженные силы становятся все слабее и политкорректнее, а русские крепнут и свирепеют», — отметил один из британцев.

«Байден просто вынет вставную челюсть, не надо ничего выбивать», — с иронией подчеркнул другой комментатор.

Читатели Daily Mail выразили мнение, что президент РФ Владимир Путин является гораздо более сильным лидером, чем Байден, при котором все американские противники насмехаются над США. По их мнению, Россия легко «выбьет зубы» Соединенным Штатам под руководством нынешнего главы Белого дома.

Ранее жители Болгарии заявили, что после того, как Байден решил не вводить санкции против «Северного потока — 2», США должны вернуть России Аляску.

путин россия сша великобритания байден зубы daily mail
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