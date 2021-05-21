Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке

В честь открытия Воскресенского зала Михайловского дворца 22 мая состоится концерт, который не только презентует восстановленный зал, но и даст старт XXIX сезону Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Руководитель фестиваля, заслуженная артистка Мария Сафарьянц в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, рассказала, что ждет посетителей концерта.

Михайловский замок с открытием отреставрированного Воскресенского зала наконец-то приобрел цельный вид, отметила Мария Сафарьянц. В день открытия в его стенах прозвучат мелодии из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Эта музыкальная тема была выбрана неспроста. Император Павел I, по чьему указ и был построен замок на воде, был большим поклонником австрийского композитора. И в свою бытность еще принцем ездил в Вену на премьеру оперы Моцарта.

«Павел I лично был знаком с Моцартом, поэтому концерт, который состоится 22 мая, очень автобиографичен. Он ездил на премьеры оперы Моцарта в Австрию. То, что мы исполняем сцену именно из «Волшебной флейты», тоже исторично. В 1797 году император присутствовал на премьере этой оперы. Еще я исполню симфонию-кончертанте выдающегося русского композитора Дмитрия Бортнянского. Это тоже символично: он был педагогом в семье Павла I», — поделилась заслуженная артистка.

Как правило, на фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» всегда приезжали зарубежные звезды, но пандемия внесла свои коррективы — границы с Европой закрыты. Сафарьянц призналась, что привезти в этих условиях иностранных музыкантов очень сложно. Приезд каждого человека приходится согласовывать на уровне министерств. Сейчас фонд борется за двух итальянских музыкантов — саксофониста Федерико Мондельчи и аккордеониста Симоне Занкини. Они должны выступить в Петербурге 24 июня и 7 июля. По словам организатора фестиваля, ситуацию спасли солисты ереванского Академического театра оперы и балета, благо границы с Арменией открыты. Артисты уже выступали в Большом театре и хорошо знакомы с «Волшебной флейтой», поэтому к фестивалю готовы — «натасканные ребята», как высказалась Сафарьянц.

vk.com / группа «ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга» «ВКонтакте»

Пока был период самоизоляции, а концертные площадки не работали, команда фонда «Дворцы Санкт-Петербурга» без дела не сидела — ушла в телевизионный формат. При финансовой поддержке комитета по культуре был подготовлен цикл из 14 телепередач «Музыка и тайны во дворцах». По словам Марии Сафарьянц, это был интересный опыт, но телепередачи носят скорее просветительскую функцию и не могут заменить живых концертов — ни в эмоциональном, ни в финансовом плане. Но коллектив фестиваля с достоинством прошел пандемию и возвращается к полноценной деятельности в полном составе.

«У меня уникальный коллектив. Хорошо, что все второе полугодие мы получали финансирование и работали над этой программой из 14 передач. Значительно сложнее было уже в этом году — январе и феврале. Финансирования не было совсем. Поэтому сделали концерт в Константиновском дворце, люди поддержали. Это было 8 марта, звучала лучезарная музыка Арно Бабаджаняна. Пришла публика старше 40 лет, приятно, что люди пели. Мы подлечили народ позитивом», — рассказала она.

При этом артистка признает, что российские деятели искусства оказались в более выигрышном положении в период пандемии, нежели их зарубежные коллеги. Ведущий оперный театр США «Метрополитен-опера» закрыт до сих пор, а работники сцены даже вышли на забастовку. В Зальцбурге прошел фестиваль, но в зале сидело от силы 150 человек, то же самое в Берлинской опере. В России же нашли оптимальное решение и выработали меры, которые помогли успешно справится с напастью и открыть концертные площадки, подчеркнула она. Одной из таких важных мер, по мнению Сафарьянц, является вакцинация. Она считает, что только вакцинация позволит людям вздохнуть спокойно в новых условиях.