Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
19:02
Экономика
Россия способна занять до 20% мирового рынка СПГ
Все новости
21 мая 19:49
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
Экономика
В АвтоВАЗе объяснили неспособность Tesla конкурировать с Lada
19:36
Общество
Продолжается отбор в социально-гуманитарный класс подмосковной гимназии Примакова
19:31
Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
19:02
Экономика
Россия способна занять до 20% мирового рынка СПГ
Все новости

Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке

Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
Медиагруппа «‎Патриот»  / 

В честь открытия Воскресенского зала Михайловского дворца 22 мая состоится концерт, который не только презентует восстановленный зал, но и даст старт XXIX сезону Международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Руководитель фестиваля, заслуженная артистка Мария Сафарьянц в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, рассказала, что ждет посетителей концерта.

Михайловский замок с открытием отреставрированного Воскресенского зала наконец-то приобрел цельный вид, отметила Мария Сафарьянц. В день открытия в его стенах прозвучат мелодии из оперы Моцарта «Волшебная флейта». Эта музыкальная тема была выбрана неспроста. Император Павел I, по чьему указ и был построен замок на воде, был большим поклонником австрийского композитора. И в свою бытность еще принцем ездил в Вену на премьеру оперы Моцарта.

«Павел I лично был знаком с Моцартом, поэтому концерт, который состоится 22 мая, очень автобиографичен. Он ездил на премьеры оперы Моцарта в Австрию. То, что мы исполняем сцену именно из «Волшебной флейты», тоже исторично. В 1797 году император присутствовал на премьере этой оперы. Еще я исполню симфонию-кончертанте выдающегося русского композитора Дмитрия Бортнянского. Это тоже символично: он был педагогом в семье Павла I», — поделилась заслуженная артистка. 

Как правило, на фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» всегда приезжали зарубежные звезды, но пандемия внесла свои коррективы — границы с Европой закрыты. Сафарьянц призналась, что привезти в этих условиях иностранных музыкантов очень сложно. Приезд каждого человека приходится согласовывать на уровне министерств. Сейчас фонд борется за двух итальянских музыкантов — саксофониста Федерико Мондельчи и аккордеониста Симоне Занкини. Они должны выступить в Петербурге 24 июня и 7 июля. По словам организатора фестиваля, ситуацию спасли солисты ереванского Академического театра оперы и балета, благо границы с Арменией открыты. Артисты уже выступали в Большом театре и хорошо знакомы с «Волшебной флейтой», поэтому к фестивалю готовы — «натасканные ребята», как высказалась Сафарьянц.

Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
vk.com  / группа «ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга» «ВКонтакте»

Пока был период самоизоляции, а концертные площадки не работали, команда фонда «Дворцы Санкт-Петербурга» без дела не сидела — ушла в телевизионный формат. При финансовой поддержке комитета по культуре был подготовлен цикл из 14 телепередач «Музыка и тайны во дворцах». По словам Марии Сафарьянц, это был интересный опыт, но телепередачи носят скорее просветительскую функцию и не могут заменить живых концертов — ни в эмоциональном, ни в финансовом плане. Но коллектив фестиваля с достоинством прошел пандемию и возвращается к полноценной деятельности в полном составе.

«У меня уникальный коллектив. Хорошо, что все второе полугодие мы получали финансирование и работали над этой программой из 14 передач. Значительно сложнее было уже в этом году — январе и феврале. Финансирования не было совсем. Поэтому сделали концерт в Константиновском дворце, люди поддержали. Это было 8 марта, звучала лучезарная музыка Арно Бабаджаняна. Пришла публика старше 40 лет, приятно, что люди пели. Мы подлечили народ позитивом», — рассказала она.

При этом артистка признает, что российские деятели искусства оказались в более выигрышном положении в период пандемии, нежели их зарубежные коллеги. Ведущий оперный театр США «Метрополитен-опера» закрыт до сих пор, а работники сцены даже вышли на забастовку. В Зальцбурге прошел фестиваль, но в зале сидело от силы 150 человек, то же самое в Берлинской опере. В России же нашли оптимальное решение и выработали меры, которые помогли успешно справится с напастью и открыть концертные площадки, подчеркнула она. Одной из таких важных мер, по мнению Сафарьянц, является вакцинация. Она считает, что только вакцинация позволит людям вздохнуть спокойно в новых условиях.

музыка концерт фестиваль михайловский замок дворцы санкт-петербурга сафарьянц
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 106094 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 81539 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 54444 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 48100 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 42014 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Общество / Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
Рейтинг@Mail.ru