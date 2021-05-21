Находящегося в федеральном розыске убийцу задержали в Санкт-Петербурге

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 18:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
Все новости
21 мая 18:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
Все новости

Находящегося в федеральном розыске убийцу задержали в Санкт-Петербурге

  /   Обновлено: 21 мая 2021 18:06
Происшествия
Находящегося в федеральном розыске убийцу задержали в Санкт-Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Санкт-петербург, 21 мая. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который находился в федеральном розыске с января. Мужчина был фигурантом уголовного дела об убийстве.

Правоохранители Вологодской области задержали 45-летнего уроженца Ленинграда, который находился в федеральном розыске. Оказалось, что задержанный был осужден за убийство, но каким-то образом смог избежать наказания, сообщает ФАН со ссылкой на источник в полиции.

По информации стражей порядка, преступник был зарегистрирован в поселке Лисий Нос в Ленинградской области. Инициатору розыска было немедленно доложено о поимке беглеца, после чего мужчину поместили в СИЗО-6 до выяснения прочих обстоятельств, в частности решения вопроса о том, где злоумышленник будет отбывать срок.

Ранее в Петербурге задержали эмигранта, который более двух лет находился в федеральном розыске. Мужчина был ярым неплательщиком алиментов и с 2018 года скрывался от представителей закона.

арест задержание убийца вологодская область федеральный розыск
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 104330 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 80001 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 53687 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 47631 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Общество 41110 18 мая 2021
После ожесточенной и длительной драки в городе США его переименовали в Севастополь
Все новости / Происшествия / Находящегося в федеральном розыске убийцу задержали в Санкт-Петербурге
Рейтинг@Mail.ru