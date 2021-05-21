Находящегося в федеральном розыске убийцу задержали в Санкт-Петербурге

Санкт-петербург, 21 мая. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который находился в федеральном розыске с января. Мужчина был фигурантом уголовного дела об убийстве.

Правоохранители Вологодской области задержали 45-летнего уроженца Ленинграда, который находился в федеральном розыске. Оказалось, что задержанный был осужден за убийство, но каким-то образом смог избежать наказания, сообщает ФАН со ссылкой на источник в полиции.

По информации стражей порядка, преступник был зарегистрирован в поселке Лисий Нос в Ленинградской области. Инициатору розыска было немедленно доложено о поимке беглеца, после чего мужчину поместили в СИЗО-6 до выяснения прочих обстоятельств, в частности решения вопроса о том, где злоумышленник будет отбывать срок.

Ранее в Петербурге задержали эмигранта, который более двух лет находился в федеральном розыске. Мужчина был ярым неплательщиком алиментов и с 2018 года скрывался от представителей закона.