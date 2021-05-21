Комплекс «Газпрома» в Усть-Луге создаст около 70 тысяч рабочих мест

Усть-Луга, 21 мая. Крупнейшая российская газовая компания «Газпром» начала строительство очередного масштабного проекта, на этот раз в Ленинградской области.

В Усть-Луге стартует строительство комплекса по переработке этансодержащего газа. По оценкам авторов проекта, предприятие способно увеличить валовый региональный продукт (ВРП) на 30%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя ВЭБ РФ Игоря Шувалова.

«По оценкам, на треть увеличится ВРП, в 1,5 раза — региональный экспорт. Самое главное — проект меняет не только экономику, но и жизнь вокруг. На период строительства здесь будут созданы порядка 70 тыс. рабочих мест», — заявил он.

Шувалов также высоко оценил потенциальное значение комплекса для российского экспорта. По его мнению, проект способен существенно поднять объемы переработки природного газа и производства СПГ и полиэтилена.

«Газпром» ранее отказался от планов по строительству газопровода в Индию.