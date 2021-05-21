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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
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«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
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Комплекс «Газпрома» в Усть-Луге создаст около 70 тысяч рабочих мест

  /   Обновлено: 21 мая 2021 17:38
Экономика
Комплекс «Газпрома» в Усть-Луге создаст около 70 тысяч рабочих мест
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ирина Юрова

Усть-Луга, 21 мая. Крупнейшая российская газовая компания «Газпром» начала строительство очередного масштабного проекта, на этот раз в Ленинградской области.

В Усть-Луге стартует строительство комплекса по переработке этансодержащего газа. По оценкам авторов проекта, предприятие способно увеличить валовый региональный продукт (ВРП) на 30%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя ВЭБ РФ Игоря Шувалова.

«По оценкам, на треть увеличится ВРП, в 1,5 раза — региональный экспорт. Самое главное — проект меняет не только экономику, но и жизнь вокруг. На период строительства здесь будут созданы порядка 70 тыс. рабочих мест», — заявил он.

Шувалов также высоко оценил потенциальное значение комплекса для российского экспорта. По его мнению, проект способен существенно поднять объемы переработки природного газа и производства СПГ и полиэтилена.

«Газпром» ранее отказался от планов по строительству газопровода в Индию.

Газпром газ спг ленинградская область рабочие места усть-луга переработка газа
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Все новости / Экономика / Комплекс «Газпрома» в Усть-Луге создаст около 70 тысяч рабочих мест
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