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18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
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Политика
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17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
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Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
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Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте

Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
Global Look Press  /  Antonio Sempere

Мадрид, 21 мая. Министр обороны Испании Маргарита Роблес обвинила Марокко в шантаже мигрантами. Это заявление последовало после того, как восемь тысяч нелегалов оказались в анклаве Сеута.

На испанские земли мигранты начали прибывать в понедельник, 17 мая. Марокко ослабило пограничный контроль из-за политического кризиса между двумя государствами.

В апреле власти Испании впустили в страну для лечения Ибрагима Гали, лидера фронта ПОЛИСАРИО, борющегося за независимость Западной Сахары от Марокко. Это вызвало гнев со стороны североафриканского королевства. Министр иностранных дел Насер Бурита призвал Мадрид к ответу. Возникшая напряженность привела к приостановке контактов и консультативных встреч между официальными лицами двух государств.

Роблес заявила, что Марокко создало условия для того, чтобы тысячи мигрантов смогли доплыть до Сеуты или перелезть через заборы в анклав. Она обвинила страну в том, что жизни этих людей теперь подвержены опасности.

Прибывшие мигранты, среди которых насчитывалось более 740 несовершеннолетних, вступили в противостояние с испанской полицией. Власти страны направили дополнительные силы и подкрепление для защиты анклава.

По словам главы минобороны, происходящее — это ни что иное как атака на испанские границы и на границы Евросоюза. Она считает, что Марокко использует мигрантов в качестве инструмента давления на Мадрид.

«Мы не примем никакого шантажа, каким бы он ни был, или каких-либо сомнений в отношении нашей территориальной целостности», — сказала Роблес.

Между тем министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил, что 6500 мигрантов уже отправлено обратно в Марокко. Он добавил, что ситуация в Сеуте стабилизировалась и местные власти стремятся помочь людям, которые до сих пор находятся на испанской территории.

Этот очередной кризис происходит на фоне невозможности Рабата и Брюсселя договориться по общей миграционной стратегии. ЕС заинтересован в североафриканском королевстве как в «жандарме», сдерживающем бесконечные потоки нелегалов из Африки. Марокко в свою очередь требует увеличения финансовой поддержки.

мигранты испания марокко сеута
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