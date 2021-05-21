Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте

Мадрид, 21 мая. Министр обороны Испании Маргарита Роблес обвинила Марокко в шантаже мигрантами. Это заявление последовало после того, как восемь тысяч нелегалов оказались в анклаве Сеута.

На испанские земли мигранты начали прибывать в понедельник, 17 мая. Марокко ослабило пограничный контроль из-за политического кризиса между двумя государствами.

В апреле власти Испании впустили в страну для лечения Ибрагима Гали, лидера фронта ПОЛИСАРИО, борющегося за независимость Западной Сахары от Марокко. Это вызвало гнев со стороны североафриканского королевства. Министр иностранных дел Насер Бурита призвал Мадрид к ответу. Возникшая напряженность привела к приостановке контактов и консультативных встреч между официальными лицами двух государств.

Роблес заявила, что Марокко создало условия для того, чтобы тысячи мигрантов смогли доплыть до Сеуты или перелезть через заборы в анклав. Она обвинила страну в том, что жизни этих людей теперь подвержены опасности.

Прибывшие мигранты, среди которых насчитывалось более 740 несовершеннолетних, вступили в противостояние с испанской полицией. Власти страны направили дополнительные силы и подкрепление для защиты анклава.

اشتباكات على أبواب #سبتة بين الشرطة المغربية وشباب حالمين بالهجرة

"يرمون الحجارة على الأمن لإجبارهم على فتح المعبر الحدودي "#شاهد_سكاي_فيديو pic.twitter.com/xUHeumi8SB — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 20, 2021

По словам главы минобороны, происходящее — это ни что иное как атака на испанские границы и на границы Евросоюза. Она считает, что Марокко использует мигрантов в качестве инструмента давления на Мадрид.

«Мы не примем никакого шантажа, каким бы он ни был, или каких-либо сомнений в отношении нашей территориальной целостности», — сказала Роблес.

Между тем министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка объявил, что 6500 мигрантов уже отправлено обратно в Марокко. Он добавил, что ситуация в Сеуте стабилизировалась и местные власти стремятся помочь людям, которые до сих пор находятся на испанской территории.

Этот очередной кризис происходит на фоне невозможности Рабата и Брюсселя договориться по общей миграционной стратегии. ЕС заинтересован в североафриканском королевстве как в «жандарме», сдерживающем бесконечные потоки нелегалов из Африки. Марокко в свою очередь требует увеличения финансовой поддержки.