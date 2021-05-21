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21 мая 18:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Происшествия
Бывший мэр Майкопа стал фигурантом дела о крупном мошенничестве
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
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Техэксперт Антипов пришел в ярость из-за иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH17

Политика
Техэксперт Антипов пришел в ярость из-за иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH17
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Москва, 21 мая. Следствие и суд Нидерландов заинтересованы в том, чтобы протолкнуть западную версию о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, уверен техэксперт Юрий Антипов.

Представителя концерна «Алмаз-Антей» повторно опросили по делу MH17. Доклад опроса по крушению MH17 передан в Гаагу. Юрий Антипов в эксклюзивном комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, что следственные действия Гааги нелепы и давно превратились в фарс. Это понимает вся мировая общественность.

«Все судебные, следственные вещи превращаются в шапито, фарс, который очевиден всему миру. И это мы наблюдаем. В самой Голландии начинают люди понимать и тоже говорят, мол, что за расследование такое, которое тянет только одну версию», — возмутился Юрий Антипов.

Специалистов «Алмаз-Антей» должны были привлечь к делу с самого начала, например, хотя бы к осмотру обломков лайнера, однако суд отказал в этом требовании. Следствие и суд заинтересованы в том, чтобы протолкнуть западную версию обвинения о «причастности» России к трагедии. Также техэксперт пришел в ярость из-за иска голландского правительства в ЕСПЧ по делу MH17.

«Голландское правительство подало иск в ЕСПЧ в отношении России, даже не дожидаясь решения собственного суда по делу MH17. И это очередное нарушение. Иск же можно подавать в ЕСПЧ только тогда, когда суд вынес обвинительный приговор в отношении подозреваемых. В результате, решение правительства Голландии еще больше усугубляет ситуацию и усложняет работу суда», — резюмировал Антипов.

Ранее сообщалось, что голландцы обескуражили Украину неудобными вопросами по MH17. В Киеве удивились, что жители Нидерландов возлагают ответственность за крушение MH17 на Украину.

суд mh17 антипов
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