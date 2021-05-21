Техэксперт Антипов пришел в ярость из-за иска Нидерландов в ЕСПЧ по делу MH17

Москва, 21 мая. Следствие и суд Нидерландов заинтересованы в том, чтобы протолкнуть западную версию о крушении малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH17, уверен техэксперт Юрий Антипов.

Представителя концерна «Алмаз-Антей» повторно опросили по делу MH17. Доклад опроса по крушению MH17 передан в Гаагу. Юрий Антипов в эксклюзивном комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей объяснил, что следственные действия Гааги нелепы и давно превратились в фарс. Это понимает вся мировая общественность.

«Все судебные, следственные вещи превращаются в шапито, фарс, который очевиден всему миру. И это мы наблюдаем. В самой Голландии начинают люди понимать и тоже говорят, мол, что за расследование такое, которое тянет только одну версию», — возмутился Юрий Антипов.

Специалистов «Алмаз-Антей» должны были привлечь к делу с самого начала, например, хотя бы к осмотру обломков лайнера, однако суд отказал в этом требовании. Следствие и суд заинтересованы в том, чтобы протолкнуть западную версию обвинения о «причастности» России к трагедии. Также техэксперт пришел в ярость из-за иска голландского правительства в ЕСПЧ по делу MH17.

«Голландское правительство подало иск в ЕСПЧ в отношении России, даже не дожидаясь решения собственного суда по делу MH17. И это очередное нарушение. Иск же можно подавать в ЕСПЧ только тогда, когда суд вынес обвинительный приговор в отношении подозреваемых. В результате, решение правительства Голландии еще больше усугубляет ситуацию и усложняет работу суда», — резюмировал Антипов.

Ранее сообщалось, что голландцы обескуражили Украину неудобными вопросами по MH17. В Киеве удивились, что жители Нидерландов возлагают ответственность за крушение MH17 на Украину.