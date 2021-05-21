Медведчук остался под домашним арестом по решению суда в Киеве

Киев, 21 мая. Апелляционный суд постановил оставить в силе избранную меру пресечения в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Депутат продолжит находиться под домашним арестом и носить электронный браслет. Таким образом суд оставил неудовлетворенным требования защиты и обвинения — представитель политика настаивал на освобождении Медведчука из-под круглосуточного домашнего ареста, тогда как вторая сторона призвала взять его под стражу с правом залога в более 10 миллионов долларов.

Медведчука обвиняют в государственной измене и расхищении национальных ресурсов Крыма. Сам депутат назвал преследование частью политической расправы над ним.

Ранее 26 депутатов Рады предложили суду отпустить Медведчука под поручительство. Информацию об этом подтвердил председательствующий судья Валерий Лашевич.