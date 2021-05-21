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21 мая 18:20
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:19
Политика
Бывший волгоградский депутат угнал стадо коров у пожилых селян
18:18
Общество
Родственники пермячки, погибшей в ДТП в 2020 году, отсудили более 3 млн рублей
18:17
Общество
Международная выставка катеров и яхт открылась во Владивостоке
18:16
Общество
Психбольница и культурный центр в Приморье будут достроены в новом статусе
18:16
Происшествия
Двое мужчин и школьница пострадали при наезде BMW на бетонный отбойник в Петербурге
18:15
Общество
Определенный промежуток времени ночью может обладать «колдовской» силой
18:15
Общество
Суд огласил приговор жительнице Ершова, пнувшей полицейского
18:14
Общество
Житель Новосибирской области спас мопса, брошенного умирать в лесу
18:13
Общество
Новым партнером Медиагруппы «Патриот» стало издание VNews World
18:03
Происшествия
Двое школьников найдены мертвыми в Московской области
18:00
Шоу-бизнес
ФНС ликвидирует компанию Анжелики Варум
18:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: как прошла премьера фильма «Турист» в столице ЦАР
17:55
Политика
Спикер Рады сравнил референдум Зеленского со скальпелем в руках хирурга
17:55
Африка
Испания обвиняет Марокко в шантаже мигрантами после ситуации в Сеуте
17:54
Политика
Медведчук выразил заинтересованность в нормализации отношений России и Украины
17:53
Общество
WhatsApp опроверг сообщения мошенников, что приложение станет платным
17:52
Общество
Стена для легального граффити появится под мостом Бетанкура в Петербурге
17:51
Политика
«Воз и ныне там»: Пригожин посоветовал выставить Конюшенное Ведомство на торги
17:51
Общество
Ростех готовится к серийному выпуску собственных пульсоксиметров
17:50
Общество
Поп-ит, симпл-димпл, сквиш: блогер оценила советы Роспотребнадзора по выбору игрушек
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Шойгу заявил о существенном прогрессе в развитии Вооруженных сил РФ

  /   Обновлено: 21 мая 2021 17:35
Армия
Шойгу заявил о существенном прогрессе в развитии Вооруженных сил РФ
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 21 мая. Вооруженные силы России за последние годы совершили огромный рывок в развитии. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, президент России Владимир Путин пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы российская армия соответствовала современным реалиям.

«Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Министр в заключении добавил, что на текущий момент уровень современности в стратегических ядерных силах составляет рекордные 86%. По словам Шойгу, это крайне высокие показатели, которыми не может похвастаться ни одна армия мира.

Ранее Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа».

минобороны рф шойгу вс россии
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