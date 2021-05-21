Шойгу заявил о существенном прогрессе в развитии Вооруженных сил РФ

Москва, 21 мая. Вооруженные силы России за последние годы совершили огромный рывок в развитии. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, президент России Владимир Путин пообещал приложить максимум усилий для того, чтобы российская армия соответствовала современным реалиям.

«Сделан, конечно, огромный рывок, и начался он, кстати сказать, по историческим меркам не так давно, когда пришло осознание, что необходимо принимать кардинальнее меры и была принята большая программа по реформе нашей армии», — подчеркнул глава Минобороны РФ.

Министр в заключении добавил, что на текущий момент уровень современности в стратегических ядерных силах составляет рекордные 86%. По словам Шойгу, это крайне высокие показатели, которыми не может похвастаться ни одна армия мира.

Ранее Шойгу рассказал о создаваемом в России портале «Память народа».