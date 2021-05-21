Шойгу: в военном образовании используются самые современные методики

Москва, 21 мая. Область военного образования в России стремительно развивается, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Система постепенно отказывается от использования большого количества учебников, тетрадей и портфелей. Минобороны РФ занимается вопросом обеспечения каждого курсанта ноутбуком для удобного использования Сети в любой точке, подчеркнул Шойгу на лекции просветительского марафона «Новое знание».

Для военнослужащих создана цифровая библиотека. Разработке подобного фонда было уделено пристальное внимание. Конструкторы современных вооружений также принимают участие в преподавании в военных вузах России, заметил Шойгу.

Глава МО РФ ранее сообщил о создании портала «Память народа». Он посвящен военным действиям, в которых принимала участие Россия.