Производство «Спутника V» могут запустить в Армении и Киргизии

О перспективах российской вакцины президент России Владимир Путин заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. Участие в нем приняли главы государств — членов Евразийского экономического союза, а также президенты Узбекистана и Кубы как главы государств-наблюдателей.

Во время встречи участники обсудили борьбу с коронавирусом, преодоление последствий пандемии и вопросы интеграции.

Глава российского государства Владимир Путин анонсировал запуск производства отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» на территории Армении и Киргизии.

«Выпуск «Спутника V» уже успешно локализован <...> в Казахстане и в Белоруссии. Россия — единственная страна, которая передает технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии», — рассказал российский лидер.

Напомним, препарат «Спутник V» разработали ученые НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Он стал первой в мире вакциной против COVID-19. Применение отечественного препарата одобрено уже в 66 странах. Всего в России зарегистрировали четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт».