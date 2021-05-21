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новостей
19:47
Политика
Языковой омбудсмен призвал наказать Николаевский горсовет за защиту русского языка
19:46
Общество
Первые COVID-сертификаты для ЕС презентовали в Мадриде
19:44
Политика
Немецкий политик провозгласил победу «Северного потока — 2» над сопротивлением США
19:44
Спорт
Сербский тренер Марко Николич продлил контракт с «Локомотивом»
19:44
Экономика
Польша подтвердила отсутствие интереса к новому контракту с «Газпромом»
19:43
Общество
Музыка Моцарта откроет фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» в Михайловском замке
19:39
Шоу-бизнес
Стилист Анна Шарлай оценила костюмы участников Евровидения
19:38
Общество
Врачи из Татарстана успешно провели операцию пенсионеру с разрывом раковой опухоли
19:37
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Политика
Глава ФСИН одним заявлением лишил сторонников Навального темы для спекуляции
19:29
Экономика
Петербуржцы узнали порядок бесплатного проезда в дни матчей Евро-2020
19:25
Общество
Новый корпус онкодиспансера построят в Пензе к 2024 году
19:24
Общество
Открытый урок с Сергеем Лавровым проведут в Приморье
19:18
Латинская Америка
Богатые тоже плачут: Аргентина принимает дифференцированный налог на прибыль
19:15
Армия
Иран представил новый боевой беспилотник под названием «Газа»
19:13
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову выбрали наставницей белорусского шоу «Х-Фактор»
19:07
Интервью
Режиссер Глеб Панфилов: Моя «Жанна д’Арк» останется мечтой
19:04
Общество
Верхушка ФБК продвигает в Госдуму нового фаворита вместо Соболь
19:02
Экономика
Россия способна занять до 20% мирового рынка СПГ
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Производство «Спутника V» могут запустить в Армении и Киргизии

ФАН-ТВ
Производство «Спутника V» могут запустить в Армении и Киргизии
kremlin.ru  /  Администрация президента России

О перспективах российской вакцины президент России Владимир Путин заявил во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Заседание прошло в режиме видеоконференции. Участие в нем приняли главы государств — членов Евразийского экономического союза, а также президенты Узбекистана и Кубы как главы государств-наблюдателей.

Во время встречи участники обсудили борьбу с коронавирусом, преодоление последствий пандемии и вопросы интеграции.

Глава российского государства Владимир Путин анонсировал запуск производства отечественной вакцины против коронавируса «Спутник V» на территории Армении и Киргизии.

«Выпуск «Спутника V» уже успешно локализован <...> в Казахстане и в Белоруссии. Россия — единственная страна, которая передает технологии по вакцинам. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии», — рассказал российский лидер.

Напомним, препарат «Спутник V» разработали ученые НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи. Он стал первой в мире вакциной против COVID-19. Применение отечественного препарата одобрено уже в 66 странах. Всего в России зарегистрировали четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт».

путин россия киргизия армения вакцина пандемия коронавирус вакцина против COVID-19
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