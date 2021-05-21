Стилист Влад Лисовец назвал самую актуальную модель джинсов этого сезона

Москва, 21 мая. Стилист и телеведущий Влад Лисовец рассказал, какая модель джинсов является самой модной в текущем сезоне. Эксперт объяснил, с чем носить этот предмет гардероба.

По словам Лисовца, в этом сезоне самыми модными являются джинсы клеш в стиле 1970-х годов. Предпочтение стоит отдать моделям с завышенной талией.

«Они должны быть голубого цвета, винтажными. Укороченные, обрезанные ножницами джинсы, которые мы носили последние три года, уходят в прошлое», — отметил стилист.

Телеведущий посоветовал отказаться от джинсов скинни, поскольку сейчас они не в тренде. Модные джинсы клеш стоит носить с клетчатой рубашкой или блузкой, а также с ботинками на каблуках или кедами, сообщил Лисовец в комментарии «Радио 1».

Влад Лисовец ранее ответил на вопрос о своей ориентации. Модный эксперт признался, что был женат, но этот брак оказался некрепким.