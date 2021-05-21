Экс-тренер "Ахмата" призвал капитана сборной России извиниться за слова о Чечне

Грозный, 21 мая. Вячеслав Грозный, возглавлявший футбольный клуб "Терек", который позже был переименован в "Ахмат", ждет от Артема Дзюбы публичных извинений за слова о Чечне.

Известный тренер Вячеслав Грозный считает, что Артем Дзюба должен принести публичные извинения за высказывание об "угнетающей атмосфере" на матчах в Чеченской Республике. Об этом специалист рассказал в интервью Sport24.

"На меня Артем, может, обидится, но я считаю, что нельзя такое говорить, даже если чем-то недоволен. Это не повод говорить про город. Грозный — очень красивый, он расцвел. Было бы правильно, чтобы Артем сказал, что он не это имел в виду", — отметил специалист.

Грозный не исключил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов проведет воспитательную беседу с Дзюбой, после чего форвард принесет извинения. Специалист возглавлял команду из столицы Чеченской Республики в 2008–2009 годах. Тогда "Ахмат" назывался "Тереком".

Ранее главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, как пошутил над Дзюбой на своем юбилее. Праздничное мероприятие состоялось 17 мая.