Материалы дела о пропаганде наркотиков в отношении Моргенштерна переданы в суд

Москва, 21 мая. Рэпера Моргенштерна могут привлечь к административной ответственности за два клипа, в которых специалисты усмотрели пропаганду запрещенных веществ.

Следователи передали в суд материалы административного дела о пропаганде наркотиков, возбужденное против рэпера Моргенштерна. Исполнителю грозит приостановление деятельности на 90 суток и крупный денежный штраф.

Вчера эксперты подтвердили факт пропаганды запрещенных веществ в двух клипах рэпера. По мнению специалистов, Моргенштерн считает своей коммуникативной целью демонстрацию образа жизни, главными приоритетами которого являются наркотики и богатство, писал ФАН.