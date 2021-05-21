Павел Дуров отказался от Facebook

Москва, 21 мая. Основатель Telegram Павел Дуров оставил свое решение удалить страницу в Facebook без каких-либо комментариев.

При этом аккаунт Дурова в социальной сети Instagram все еще доступна. Причин удаления профиля в Facebook не называется. Известно, что в 2020 году он обвинил сервисы в заработке на рекламе мошеннических схем, использующих его имя.

Несколькими днями ранее Дуров обвинил корпорацию Apple в том, что ее клиенты — цифровые рабы компании. Он напомнил, что на iPhone доступны программы только из App Store.